El trágico fallecimiento de José Luis Losa ha causado una gran conmoción entre todos aquellos que le conocían, provocando que sean muchas las personas que le han querido dedicar unas emotivas palabras de despedida, desvelando lo desoladas que se encontraban. Unos emotivos mensajes a los que han querido unirse desde 'Supervivientes', y es que fue gracias a este programa donde pudimos conocer en profundidad la personalidad de José Luis Losa.

El gran compañerismo que demostró, unido a su bondad y naturalidad hicieron que el público acabase votando para que él se convirtiese en el ganador de 'Supervivientes' 2017. Ahora, desde el concurso han querido rendirle un emotivo homenaje recordando a través de un vídeo cómo fue su paso por el programa.

Telecinco

Unas emotiva imágenes a las que se han unido las palabras que Ion Aramendi ha querido dedicarle en nombre de todo el equipo. "José Luis nos demostró que era un gran superviviente, pero sobre todo una gran persona. Su compañerismo, su forma de ser y su humildad nos conquistó a todos. Desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a sus hijos y a su familia", ha indicado el presentador mostrando lo desolados que se encuentran tras conocer la trágica noticia.

Además, han desvelado que la gala de esa noche iría en homenaje al concursante que tan buenos momentos nos regaló durante el programa y que ha dejado un gran vacío en todas las personas que le conocían.

Telecinco

Unas palabras que se han producido después de que la familia rompiese su silencio para desvelar cómo se encontraban. "Se sentía muy solo", han asegurado confesando que José Luis había sido incapaz de reponerse del fallecimiento de su esposa. "Ellos estaban juntos desde que eran adolescentes, su mujer era su vida", explicaba Isabel Rábago en 'Viva la vida'. Por este motivo, su muerte tras una dura lucha contra el cáncer fue algo que él no pudo soportar.

