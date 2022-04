¡Ya está aquí 'Supervivientes 2022'! El reality más extremo de la televisión ha comenzado con saltos en helicóptero por parte de todos los concursantes que este año se han embarcado en la aventura más extrema de sus vidad. Uno de los primeros en saltar ha sido Kiko Matamoros. El colaborador de 'Sálvame' promete ser uno de los concursantes más guerreros y de los polémicos

Por eso, su salto era uno de los más esperados y todos los ojos estaban puestos en él. A pesar de que ha tenido que saltar desde menos metros de los que a él le hubiesen gustado, el colaborador de televisión no ha defraudado y ha ejecutado un salto perfecto. Pero antes de tirarse del helicóptero, Kiko Matamoros ha dedicado su salto a su novia, Marta López, a sus hijos y a sus nietos, Mati y Benji.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que su hija ha confesado que va a seguir y apoyar el concurso de padre, Laura Matamoros no ha podido ver el salto en helicóptero de Kiko. La creadora de contenido se encuentra en Nueva York por motivos laborales y ha confesado a sus seguidores que se ha perdido este gran momento del colaborador de televisión.

La joven ha compartido una captura de pantalla de uno de los cientos de mensajes que le han dejado sus seguidores para comunicarle que su padre le había dedicado el salto a sus hijos. "Tu padre ha dedicado el salto a Mati", se puede leer en el mensaje directo de Instagram. Y es que el colaborador de 'Sálvame' ha querido dedicarle especialmente el salto a su nieto Mati "ya que le prometió superar en récord".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Me hace MUCHA ilusión, no lo puedo ver ahora mismo,pero casi me pongo a llorar cuando lo he leído. Para mí fue una de las cosas más duras que he vivido", narra la joven. Y es que, ella también se convirtió en una de las concursantes del reality de supervivencia.

La hija de Kiko Matamoros estuvo a punto de convertirse en ganadora del concurso en 2017. Laura quedó como tercera finalista de su edición, por detrás de Alba Carrillo y José Luis Sosa, que se alzó como ganadora del concurso.

Instagram

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io