Rocío Carrasco y Ana María Aldón coinciden en 'Sálvame', ¿Qué se han dicho?

Este miércoles 11 de mayo ha sido un día que nadie podrá olvidar porque se ha producido lo impensable en 'Sálvame'. La tarde transcurría de manera tranquila pero sí que la novedad estaba en la nueva integrante del programa. La 'Sálvame Fashion Week' se celebrará de nuevo tras 6 años sin realizarse y el programa ha querido contar con Ana María Aldón para que sea la encargada de elaborar las prendas para el gran día. Mientras le cogía las medidas a Jorge Javier Vázquez, la andaluza desvelaba la opinión que tiene su marido, José Ortega Cano, sobre este nuevo trabajo. El diestro no tiene mucha relación con el programa, por lo que podría ser motivo de discusión con su mujer.

"Estuvo conmigo en la primera negociación. En todo momento ha estado a mi lado y me ha dicho: sí, sí, hazlo", confesaba la andaluza. Todo parecía ir en buena sintonía cuando la tarde ha ido aún mejor con algo inesperado. El programa conectaba con Rocío Carrasco que se encontraba en el Cartuja Center de Sevilla y se producía algo que a muchos molestarán. La hija de Rocío Jurado se sentía feliz y radiante por el nuevo concierto homenaje que esta noche se va a celebrar en memoria de su madre.

Telecinco

Mientras Jorge Javier hablaba con Rocío, la diseñadora seguía concentrada en su trabajo. El presentador y los demás compañeros avisaban a la empresaria de que Ana María se encontraba en el plató. "Una de las diseñadoras será Ana María Aldón. Y está aquí en plató". Rocío no se lo ha pensado y muy natural saludaba a la mujer de Ortega Cano: "Pues un beso Ana María, si estás ahí, un besito". ¿Será el principio de un acercamiento?

