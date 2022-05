Si 'Sálvame' está lleno de sorpresa, esta tarde del 10 de mayo no iba a ser un día cualquiera. Ana María Aldón se une al elenco de 'Sálvame' y no puede estar más emocionada. La diseñadora tiene un papel fundamental en el programa y pretende llevarlo con mucho trabajo y esfuerzo. ¿De qué se trata? ¿Qué opina de esta nueva oferta laboral Ortega Cano?

La 'Sálvame Fashion Week' se celebrará de nuevo tras 6 años sin realizarse y el programa ha querido contar con la diseñadora para que sea la encargada de elaborar las prendas para el gran día. Se conoce la mala relación que tiene José Ortega Cano que tiene con el programa, lo que puede que este nuevo proyecto de pie a una discusión entre la pareja. De momento la andaluza está feliz y con ganas de este nuevo reto y de trabajar con sus nuevos compañeros.

"Yo puedo con eso y con un poquito más también. Tengo que regirme por las personas que voy a vestir, dependiendo de la silueta, la gama cromática de cada uno… así los vestiré. Será una colección cápsula o pequeña colección. Voy a tomar medidas en el programa", comentaba la diseñadora en tono jocoso.

La colaboradora de Viva la Vida ha contado en una conexión desde una sastrería que vestirá a "6 colaboradoras" y también a Jorge Javier Vázquez, quien se ha puesto de lo más contento a su trabajo: "Mi cuerpo es tuyo, cuanto más exagerado mejor”.

