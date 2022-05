Bertín Osborne y Fabiola Martínez han demostrado que siguen manteniendo muy buena relación a pesar de su separación, en enero de 2021. Desde esa fecha, son escasas las veces que han posado juntos en público pero ya dijeron que siempre estarían unidos por los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos, y también por la Fundación Bertín Osborne que crearon para ayudar y apoyar a familias de personas con discapacidad. Precisamente esta organización es la que les ha vuelto a unir este 12 de mayo.

El exmatrimonio ha presentado en Madrid la iniciativa '+Family' y lo ha hecho bajo arropado por la infanta Elena, Alfonso Díez y Nuria March, entre otros rostros conocidos.

'+Family' es un servicio gratuito para las familias, que se integra dentro de la Fundación, y que incluye un teléfono (659 371 796) y una aplicación móvil para ayudar a personas segunda sus necesidades (atención psicológica; acompañamiento a las familias en situaciones y trámites de su día a día vinculadas con la discapacidad (accesibilidad o empleo, entre otras); asesoramiento jurídico sobre derechos, obligaciones y recursos de vital importancia; y asesoramiento médico, formado por un equipo de médicos 'amigos' de la Fundación que ayudarán a comprender mejor cada situación).

Aunque Bertín presentó el acto con una sonrisa, al escuchar algunos de los testimonios de personas a la que ayudaban no ha podido evitar emocinarse.

La última vez que vimos juntos a Bertín Osborne y Fabiola Martínez fue en diciembre de 2021, en el especial 'Su casa es la suya' (Telecinco) que presentó Toñi Moreno. La venezolana reconocía que no había posibilidad de reconciliación con el cantante. "Hay gente que ve que con nos llevamos bien piensan que vamos a volver, yo no lo veo tan claro, lo que a mí me gustaría es que mantuviésemos ese vínculo tan bonito", afimó. También dejó claro que entiende que tarde o temprano Bertín volverá a tener pareja. "Me gustaría que si alguien aparece en la vida de Bertín tenga ese respeto hacia mis hijos, si va a compartir mi vida con mis hijos me gustaría que tuviera eso. Y si lo tiene significaría que lo quiere, que para mí es lo más importante", confesó.

