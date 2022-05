Los famosos que se han separado en 2022

Este lunes 2 de mayo se estrenaba el programa 'Los miedos de…' en Cuatro, un nuevo docureality que la cadena ofrece para amenizar las noches y conocer los miedos más profundos de nuestros famosos. Fabiola Martínez ha sido una de las primeras famosas en enfrentarse a su temor más grande. La exmujer de Bertín Osborne se metía en el agua para nadar con animales marinos pero le costaba mucho creándole una angustia terrible.

Para acabar con su fobia a las profundidades del agua, la modelo se ha enfrentado a varias pruebas. Una de ellas se trataba de nadar en la piscina de un zoológico junto a osos marinos. "No lo puedo controlar. Me da la sensación de que me voy a hundir y no lo puedo evitar. Me falta el aire. Qué horror, de verdad", se rompía.

Realmente, lo que más le duele a la modelo es el impedimento que le supone este terror. La empresaria ha contado que con este pánico "ha dejado de hacer muchísimas cosas". "El no poder hacer con mi hijo Kike una terapia que nos habían ofrecido cuando él era pequeño. El no poder hacerla para mí fue muy frustrante".

Después de someterse a una sesión de hipnosis, Fabiola se enfrentaba a una última prueba de fuego. Mucho más segura de sí misma, la modelo demostraba su evolución logrando bajar a bastante profundidad. "Ha sido una experiencia maravillosa", contaba. Fabiola Martínez ha sacado toda la fuerza por su gran amor: por su hijo Kike. "Por mi hijo haría lo que fuese, y vi que lo que fuese tenía un límite que era el agua. Solo imaginarme su cara de alegría, de felicidad, de vivir esa experiencia… Es lo que hace que esté aquí".

