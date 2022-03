Fabiola Martínez está de enhorabuena. La ex mujer de Bertín Osborne ha recibido el Premios Fearless 2022 a la 'mujer solidaria'. Un galardón que ha logrado obtener gracias a la labor que lleva a cabo en la Fundación que preside y que abrió junto al presentador. "No me gusta recibir premios, pero el equipo ha trabajado tanto para renacer que esto supone un reconocimiento al trabajo. Es un premio para la Fundación", ha indicado dejando claro que ella solo es la "cara visible".

De esta forma, la venezolana ha reaparecido después de haber firmado su divorcio con Bertín Obsorne. Durante la gala, Fabiola no ha dudado en desvelar cómo se sintió tras dar por finalizado de manera definitiva su matrimonio con el cantante. Descubre todo lo que ha dicho sobre cómo fue este momento haciendo click en el vídeo de arriba. Unas declaraciones que ha realizado poco después de ver cómo el presentador desvelaba en el programa 'Mi casa es la tuya' qué es lo que más echa de menos de su ex mujer.

Gtres

Lo cierto es que, a pesar de su ruptura, ambos siguen manteniendo una buena relación, prueba de ello es que Berín Osborne no ha dudado en mudarse para acercarse un poco más a la casa en la que vive su ya ex mujer. Además, Fabiola ha reconocido que, mientras ella estaba recogiendo el premio, el cantante se encontraba en su casa con sus hijos, dejando claro que pese a su separación siguen manteniendo una gran relación.

Además, durante este evento tan especial, la venezolana ha aprovechado para reconocer los "bajones" que sufre en algunas ocasiones y cómo consigue recuperarse de ellos. Un momento que ha aprovechado para desvelar qué le dijo su hijo Carlos cuando hace dos semanas le vio muy triste. Dale al play al vídeo y descubre qué ha dicho sobre este y otros asuntos.

