Planeta Calleja emprende una nueva aventura junto a Lolita en las islas de Madeira.

Lolita Flores se ha convertido en la última invitada del programa de Jesús Calleja 'Planeta Calleja'. La hija de Lola Flores ha acudido acompañada de su hijo, Guillermo Furiase, a una de las aventuras que más ganas tenía de vivir. Aunque tenía muchas ganas de embarcarse en una aventura con montañero, no ha podido sacar tiempo hasta ahora. "Llevo siete años invitándote", le reprochaba Jesús a lo que que Lolita respondía que había podido acudir antes ya que "lleva 46 años trabajando sin parar".

Durante su intenso recorrido por la isla de Madeira, la artista ha contado anécdotas sobre su vida personal y familiar. Y es que, Lolita pertenece a una de las sagas de artistas más consagrados de nuestro país. Entre los muchos temas que trataron en este viaje tan especial, salieron las drogas. Y Lolita Flores confesó haber probado algunas drogas.

Hablando de la relación que mantuvo Antonio Flores con las drogas. La hermana mayor de la familia asegura que siempre ha educado en sus hijos bajo el ejemplo de su hermano, tratando de inculcarles el máximo respeto posible a las drogas. Jesús quería ir más allá y pregunto a Lolita si había hablado con sus hijos de drogas.

"Mi hermano cayó en las drogas como cayeron muchísimos en su época.Sí, con los dos. Desde muy pequeñitos he hablado de drogas", respondía la artista.

Aunque madre e hijo aseguran haber tenido siempre mucho cuidado con estas sustancias tóxicas y no haber probado jamás la heroína, Lolita reconoce que la cocaína sí la han probado: "Todo el mundo ha probado la cocaína. Y porro también. Eso lo hemos probado todos. Vas a una fiesta y te invitan, pero luego llegas a casa y no la tienes allí", ha dicho.

Su hijo Guillermo era muy claro: "No hace falta ni hablarlo, porque tú ya te enteras. Vas creciendo y no quieres eso para ti", aseguraba sobre las drogas en general.

Sobre los "porros" ha asegurado que Lola Flores también los probó en su momento: "Los porros los probó mi madre que lleva muerta 26 años, ¿cómo no lo vamos a probar nosotros?".

Tras esta confesión se desataban las risas antes la curiosa pregunta de Calleja. ¿Y la cocaína ya se acabó? "Hombre, pues claro. La cocaína la pruebas porque vas a una fiesta y te la ofrecen. Y ya está. Pero no tienes en la cocina, el arroz, el azúcar, la harina... la cocaína".

