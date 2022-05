Planeta Calleja emprende una nueva aventura junto a Lolita en las islas de Madeira.

Rossy de Palma o Silvia Abril han sido otras de las invitadas.

La isla portuguesa de Madeira, uno de los destinos más singulares de Europa por sus paisajes y la fascinante biodiversidad de sus costas y bosques tropicales, es el destino al que Jesús Calleja ha llevado a Lolita Flores para protagonizar la próxima entrega de ‘Planeta Calleja’, que Cuatro ofrecerá el miércoles 11 de mayo a las 22:45 horas.

La aventura de Lolita comenzará con emociones fuertes: nada más encontrarse con Jesús, accederá a montar con él en los famosos ‘carros do monte’. Basada en un medio de trasporte con más de 200 años de tradición en la isla, esta actividad consiste en lanzarse por las empinadas cuestas que unen las localidades de Monte y Funchal en un carro de mimbre guiado por dos conductores a 50 kilómetros por hora. Ya por la tarde, Lolita se embarcará mar adentro en una lancha y tendrá la oportunidad de avistar ballenas piloto en libertad, un bello espectáculo que nunca había contemplado y que le producirá una gran emoción.

Miércoles 11 de mayo lo que viene siendo ya! Nuevo episodio de Planeta Calleja en @cuatro con @Lolitafoficial en Madeira! os espero pic.twitter.com/IouVvvn1D8 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) May 10, 2022

La ruta gastronómica de 'Lolita'

A lo largo del viaje, Lolita participará en un trekking por la Ponta de Sao Lourenço, un lugar rodeado de acantilados con una vegetación exótica y endémica. Calleja recompensará su esfuerzo ofreciéndole una ruta gastronómica por Funchal, donde degustará platos locales de pescado, carne, chocolates y también los famosos vinos de Madeira.

Una ruta off-road por el interior de la isla; una parada en casa de una familia local que les invitará a una barbacoa y en la que Guillermo, el hijo pequeño de Lolita, cantará y tocará la guitarra; y un trekking por una antigua ruta en el que atravesarán un bosque húmedo de laurisilva que concluirá en la majestuosa cascada de Garganta Funda, formarán parte de la aventura que vivirá Lolita en ‘Planeta Calleja’.

