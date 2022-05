La boda del hijo de Carmen Borrego se ha convertido en uno de los eventos más destacados del fin de semana. El primer nieto de María Teresa Campos se ha casado, convirtiéndose en el primero de la tercera generación del clan Campos en pasar por el altar. Pero su enlace ha estado marcado por la polémica y el hermetismo. La protección de que se filtrase alguna imagen del enlace hizo que su la madrina del enlace no disfrutase al máximo de la boda de su hijo. Así lo ha desvelado su sobrina. Alejandra Rubio ha confirmado que su tía Carmen Borrego no disfrutó de la boda de su hijo.

“Ayer estaba súper enfadada”, revela Alejandra Rubio, “lo puedo entender”. “Estaba súper enfadada y no disfrutó mucho de la boda porque estaba muy nerviosa, no lo pasó nada bien”. Emma García empatiza con Borrego y su sobrina apunta: “Pero también hay que disfrutar”. Alejandra dejaba claro que su tía ayer no disfrutó nada del gran día de su hijo.

La novia, una desconocida para la familia

Terelu Campos aseguró que nunca había coincidido con la mujer de su sobrino, que cuando una podía acudir a un evento familiar, la otra no había podido. Ante esto también se pronuncia Alejandra Rubio: "No lo conozco porque nadie me ha invitado a conocerla ni nadie me ha llamado para conocerla ni absolutamente nada... ni a mi madre tampoco", zanjaba la colaboradora de 'Viva la vida'.

Por su parte, Terelu también llegó a decir que hubo una comida programada para que toda la familia se reuniera aunque ella, finalmente, no acudió tras dar positivo en covid, pero parece que Alejandra no recuerda haber estado invitada a este evento: "José sí conoce a Carlos (su novio)", añade, "pero porque Carlos está integrado en mi familia a otro nivel, tiene mucha relación con todos".

La hija de Terelu también ha desvelado que ayer, durante la boda, tampoco pudo hablar mucho con ella porque era la novia, entonces ella tenía que estar a todos los invitados. Otra cosa que le ha advertido a su primo Carlos es que ahora se prepare porque va a dejar de ser una persona anónima. "Es un chico muy guapo y majo. Seguro que

Telecinco.es

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io