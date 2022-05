Enrique Ponce quiere pedir matrimonio a Ana Soria. Después de confesar públicamente su amor por la estudiante de Derecho, el torero ha querido ir un paso más allá. Y lo ha hecho en conversación telefónica con un colaborador de DIEZ MINUTOS, donde confiesa EN EXCLUSIVA sus planes de boda. Pero empecemos por el principio. Tras dos años en el ojo del huracán mediático, su relación atraviesa ahora el momento más dulce. Y es que no ha sido fácil para ninguno de los dos sacar adelante esta historia de amor que supuso una conmoción en la sociedad al descubrirse que el famoso torero había roto su matrimonio de 20 años con Paloma Cuevas, madre de sus dos hijas, y había iniciado una relación con una joven estudiante almeriense 27 años menor que él.

Los inicios de su historia de amor fueron muy criticados por la actitud que mantuvo entonces la pareja que, sin pensar en las consecuencias de sus actos, dieron rienda suelta a su pasión en público. Sus redes sociales se llenaron de besos y declaraciones de amor. Más allá fue Enrique que, en una de sus últimas tardes toreando, sorprendía a los aficionados dibujando con su espada en el albero una 'A', inicial del nombre de su amada. Un gesto de amor que no sólo generó división de opiniones en el tendido sino también un apasionado debate en el ruedo mediático. Mientras unos defendían el derecho del torero de volver a enamorarse y hacerlo público, otros criticaban su actitud por ser una falta de respeto a Paloma Cuevas.



Han defendido su amor de las mentiras y críticas

Coincidiendo con la negociación de su divorcio con la hija de su apoderado, Victoriano Valencia, Enrique y Ana decidieron apartarse del foco mediático. Tanto, que llegaron a desaparecer de las redes sociales, incluso Enrique se retiró de los toros para trasladarse a vivir a San José, la bella ciudad almeriense en la que reside Ana y su familia. Allí, frente al mar, la pareja alquiló un ático dando comienzo a su vida en común. Muy dolidos, Ana y Enrique han defendido su amor de las mentiras y críticas en 'Viva la vida'. Pero ni siquiera así conseguían que cesaran las especulaciones sobre ellos. En el programa de Telecinco, y sin contener las lágrimas, la propia Ana reconocía la factura que le había pasado, a ella y a su familia, enamorarse del torero y que, pese a ello, eran felices juntos. "Me ha hecho mucho daño lo que se ha dicho de mí. Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía, pero he visto que no, que incluso ha ido a peor", explicó. Y añadió: "Somos gente normal que intentamos hacer una vida normal, enamorados".

Sin poder contener la emoción, Ana defendió la pureza de sus sentimientos: "Quiero a Enrique más que a mi vida". En la misma línea que su novia, defendiendo su amor y cuestionando las mentiras que se han dicho sobre ellos, habló Ponce: "Le pese a quien le pese, Ana y yo estamos muy enamorados. Ana es la mujer más increíble, en todos los sentidos, que he conocido y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Quiero a Ana con locura".

En el nuevo número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, encontrarás declaraciones exclusivas del torero. Ponce no descarta hacer de nuevo el paseíllo al altar, aunque todavía no le haya pedido la mano a Ana: "Estoy buscando el momento adecuado para pedir matrimonio a Ana, deseando", nos comunica en exclusiva y muy seguro de sus sentimientos.

El motivo de que no le haya regalado aún el anillo de compromiso es que está esperando hacerlo en el momento adecuado. Ana, de 24 años, está aún estudiando Derecho y es de suponer que prefiera plantearle la boda cuando finalice la carrera. Tras firmar el pasado verano el acuerdo de divorcio con Paloma Cuevas, ya no hay impedimento legal para celebrar la boda pero el torero prefiere esperar un tiempo antes de pedir la mano de Ana a sus futuros suegros con los que mantiene una magnífica relación.



Ponce y Ana construyen la casa de sus sueños



Aunque se ha dicho que lo habían comprado, a la espera de construirse la casa de sus sueños, Ana y Enrique viven de alquiler en este lujoso chalet en el Cabo de Gata, en Almería. DM

Enrique está seguro de que Ana es la mujer con la que quiere compartir su vida. Tanto es así que, antes de un compromiso nupcial, ya se lo ha demostrado regalándole el 50 por ciento de la que será la casa de sus sueños. El pasado enero constituían una sociedad limitada, Kranevitte’s 22, de la que ambos son administradores solidarios y socios a partes iguales, a cuyo nombre han puesto la parcela de 800 metros frente al mar en la que construirán su hogar. De momento, la pareja vive en un lujoso chalet alquilado en el Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, cerca de la playa y de un club de golf, de líneas modernas y gran amplitud, las mismas características que tendrá su futura casa, la primera en propiedad de la pareja.

