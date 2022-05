Ana Soria ha concedido una entrevista teléfono por primera vez. La novia de Enrique Ponce ha roto su silencio sobre la relación con el torero, a quien apoya en cada plaza de toros, y ha explicado cómo está viviendo toda la expectación que ha surgido a su alrededor. Y es que en los dos años de relación, la pareja ha intentado mantenerse al margen pero los rumores no han parado de surgir.



"Estamos en una etapa en la que queremos disfrutar de nuestra relación", ha explicado la joven en una entrevista a José Antonio Avilés en 'Viva la vida'. Ahora, ambos se encuentran viviendo juntos en Almería, donde se encuentran cerca de la familia de Ana y Enrique ha encontrado la tranquilidad que ha hecho que la pareja se quede definitivamente en esta ciudad. "Lleva muchos años en su profesión a muy alto nivel, y el futuro solo él lo sabe, o ni siquiera", ha adelantado.

gtres

Durante la conversación concedida al programa, Soria ha recordado que llevan dos años sobrellevando algunos rumores que la generan "impotencia" puesto que no quiere estar en el foco mediático por lo que se eliminó las redes sociales: "Somos gente normal que intentamos hacer nuestra vida enamorados, y lo único es que tenemos que aguantar a veces este tipo de cosas que queman. ¿Qué más da que uno tenga una edad u otra si es un número? Que vamos de liberales en muchas cosas y ahora porque haya una relación con una diferencia de edad... Que no somos los primeros, y que el amor está demostrado que no tiene edad".

Mucho más escueto y contundente, Enrique Ponce también ha concedido una entrevista telefónica al programa, reclamando que se les deje intimidad: "Lo que no es justo es el tiempo que llevamos aguantando esta cantidad de mentiras que soportamos".

Una dulce declaración de amor

En este sentido, Ana ha defendido que Enrique le aporta "muchísimas cosas, muchísimo conocimiento en la forma de ver la vida, lo que realmente importa y lo que no". Unos aspectos que hacen que esté sumamente enamorada del torero: "claro que me veo con él para toda la vida. Dicen que el amor lo puede todo y realmente es así porque esto nos ha hecho incluso más fuertes como pareja". "Yo solo puedo decir que quiero a Enrique más que a mi vida, y cualquier que me conoce lo sabe", confesaba emocionada.

Por su parte, Enrique Ponce también ha hecho una declaración en defensa de su relación: "Quiero aclarar que, le pese a quien le pese, Ana y yo estamos muy enamorados, Ana es la mujer más increíble, en todos los sentidos, que he conocido y quiero pasar el resto de mi vida con ella, quiero a Ana con locura".

