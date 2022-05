Marta López Álamo ha estallado esta tarde del 23 de mayo contra 'Sálvame'. La modelo acudía, como muchas tardes ha hecho, al programa para hablar sobre el concurso de su novio Kiko Matamoros. La influencer tuvo la suerte de viajar hasta Honduras para ver a su chico y, a pesar de haberle hecho muy feliz este detalle del programa, la joven confiesa estar de bajón en su llegada a España.

La visita de Marta López transcurría con normalidad, hasta que un vídeo parecía molestarle muchísimo. La relación entre Kiko Matamoros y Tania Medina es algo complicada a veces, por lo que el programa decidía ponerle un vídeo a la modelo sobre ellos y desvelar lo que le une a la concursante. Ambas se conocieron durante un certamen de belleza, una época que la novia del colaborador parece que quiere olvidar.

"Lo paso mal, lo pasé muy mal en esa época, de salud, yo no estaba bien, de verdad prefiero no hablar de este tema, porque si seguimos por ahí cojo, me levanto y me voy, porque estas cosas me ponen muy nerviosa. La tele no me gusta y estas cosas no me gustan", decía antes de salir de plató. Lydia Lozano y Jorge Javier salían en su búsqueda e intentaban calmarla.

Finalmente, Marta López volvía a sentarse con los colaboradores pero bastante enfadada con el programa, sobre todo con Alberto Díaz , director del programa. "No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio, quiero que se me respete. Me cuesta mucho venir a estas cosas, lo pasó fatal", ha zanjado.

