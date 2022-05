Georgina Rodríguez llega a Cannes para arrasar. La novia de Cristiano Ronaldo está pasando por un momento personal muy complicado desde que perdió a su hijo. Fue el futbolista el que anunció la terrible noticia por sus redes sociales con un texto de lo más emotivo. La pareja saca todas sus fuerzas por su pequeña Esmeralda, que se encuentra en casa creciendo muy sana con sus hermanos que la adoran. "Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están con nosotros. Queremos agradecer a todos por todas las amables palabras y gestos. Vuestro apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que tienes por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo", escribía el portugués en una foto familiar de lo más entrañable.

A pesar del dolor que tiene que estar pasando aún la modelo, Georgina quiere seguir con sus proyectos laborales. Quizás la vuelta al Festival de Cannes sea una motivación para la joven y pueda volver a recuperar la bonita sonrisa que tiene. Es la primera vez que Georgina se separa de la pequeña Esmeralda pero seguro que Cristiano la llama por videollamada a cada rato.

Georgina Rodríguez ha reaparecido totalmente de negro, cubierta por unas oscuras gafas de sol y sin separarse de su teléfono móvil. Seguramente hablando con el futbolista para saber cómo se encuentran los niños.

Se espera que en solo unas horas, la novia de Cristiano Ronaldo debute sobre la alfombra roja de la Croissette luciendo sus mejores galas. Para aterrizar en la ciudad francesa, Georgina escogía un estilo muy Kardashian: Un mono de piel que se ceñía a su cintura gracias a una goma interna.

