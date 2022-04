Contracciones de parto: te damos las claves para reconocerlas

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han comunicado la peor de las noticias. A través de sus redes sociales, el futbolista y la influencer han anunciado la pérdida de uno de los bebés que estaban esperando. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", se puede leer en el inicio del comunicado conjunto.

Georgina Rodríguez estaba embarazada de mellizos, ellos mismo lo anunciaban a mediados de diciembre. Se desconoce si es que ya estaba de parto la modelo o algo habría ido mal a última hora, pero sí que se conoce que la niña es la que ha vivido. La gran razón para que esos padres no dejen de luchar: "Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", se despedía la pareja en el comunicado firmado por ambos, aunque de momento Georgina no se ha pronunciado.

Ha sido cuestión de minutos la llegada de comentarios de apoyo a la pareja por esta durísima e injusta pérdida. Ahora mismo todo cariño es poco para esta familia, ya que el dolor por el que están pasando debe de ser tormentoso. Familiares, amigos y compañeros como Dolores y Katia Aveiro, madre y hermana del futbolista, han sido de las primeras personas en reaccionar. También ha querido mostrar sus condolencias el Manchester United, equipo de Cristiano. "Vuestro dolor es nuestro dolor. Enviamos amor y fuerza a la familia en este momento", indican desde el club. Desde DIEZMINUTOS mandamos toda la fuerza del mundo a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

