Casi un mes después de su complicada llegada al mundo, Georgina Rodríguez ha desvelado el nombre de la hija que acaba de tener con Cristiano Ronaldo. La pareja ha escogido un nombre cargado de significado para su segunda hija en común. A través de sus redes sociales, la bailarina y modelo ha querido hacer público el nombre de su pequeña. Acompañada de una serie de tiernas fotografías, Georgina ha desvelado que su hija se llama Bella Esmeralda.

En ellas, podemos ver a la pequeña junto a su doudou tumbada en su cunita, muy sonriente y con un vestido de Mochino. En otra, con un traje de punto rosa y durmiendo plácidamente. Sin duda, unas imágenes de lo más entrañables junto a la que la Jaca solo ha escrito "Bella Esmeralda 💚 180422", su nombre y su fecha de nacimiento.

Debido a la dura pérdida del segundo bebé que esperaban, la pareja ha preferido esperar un tiempo para compartir con todos sus seguidores el nombre de su hija. Seguro que han sido momentos muy complicados para toda la familia, especialmente para sus progenitores que hacían pública la noticia a través de las redes sociales.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", decía el futbolista en un post compartido con la bailarina donde anunciaba la triste noticia.

La pequeña se ha convertido en el aliento de Georgina y Cristiano para afrontar estos momentos tan difíciles que les ha tocado vivir tras esperar uno de los mellizos que esperaban. Ambos son una padres excepcionales que recibían con mucha ilusión la llegada de sus mellizos.

Cristiano Ronaldo ha encontrado en Georgina Rodríguez la mejor madre para sus hijos. Aunque antes de la llegada de los mellizos, solo tenían una hija en común Alana Martina, la modelo ejerce de madre de los otros tres hijos de Cristiano que han encontrado en Georgina una figura maternal, como lo ha demostrado durante todos estos años y se ha visto plasmado en el documental 'Soy Georgina'.

