La diseñadora sigue persiguiendo las cosas que ama y una de ellas son sus cuatro nuevos perfumes. 'Alma', 'Eterna NO2', 'Agua' y 'Aire', que así es como se llaman, se unen a 'Alba' y 'Tierra', sus primeras creaciones, para inspirar a esas mujeres valientes, apasionadas, que quieren sentirse bien y que luchan por sus sueños. Vicky, guapísima con un traje pantalón en color blanco y que acaba de arrasar en la alfombra roja de Cannes gracias a Marta Lozano que brilló con una de sus diseños, sonríe a la vida tras su ruptura con João Viegas Soares y habló con DIEZ MINUTOS sobre sus últimos proyectos; su trabajo en televisión con Bertín Osborne; su hija Alba que se acaba de someter a una operación de reducción de pecho y sus planes de verano.

¿Qué ha inspirado a Vicky para estas nuevas cuatro fragancias?

A Vicky siempre le inspira la mujer. Me di cuenta que en mi universo, en mi mundo, hay muchas mujeres, todas son mujeres que no miran atrás, son valientes, que quieren sentirse bien y pelean por su sueños, que aunque ellas no se lo crean son así, con actitud valiente, seguras. Y esa es la mujer que yo veo cuando entro por mi tienda, probablemente ellas no sepan ni que lo son pero yo las veo así. Siempre pienso que el perfume es algo que habla más de la mujer que cualquier cosa. Es alucinante lo que un perfume puede decir de ti y dije vamos a crear mi mundo.

¿A qué huelen tus perfumes?

Estos perfumes huelen a mi mundo y a esa mujer que yo tanto admiro. Aunque ellas muchas veces ni se ven yo digo deberían de entender que somos únicas, que da lo mismo, que no podemos estar siempre yo quiero, yo deseo, tú eres tú y tú eres acojonante. Yo enfoco mucho en que la mujer tiene que creer en ella y por eso trabajo para ellas. Todas deberíamos entender que somos únicas e irrepetibles y que no hay que volverse loca.

¿Cómo son tus fragancias?

'Eterna' es una versión 02, era muy yo, con esa personalidad, sensualidad y lo hemos rebajado. En el fondo todos los perfumes tienen madera y éste le he metido en el corazón flor de naranjo y jazmín. 'Aire' es esa mujer libre, libertad, no ataduras eso me lleva ahí. 'Agua' es de donde vengo, recuerdo de mis playas, de mi Sur.. Todo desemboca en lo que yo soy y cada una de ellas tiene algo mío. Estoy entusiasmada, es un proyecto increíble. Ha sido un proceso largo, mucho trabajo y de mucho pensar pero es lo que más, esto se queda porque parece ser que el olfato es el sentido más potente pero con mucha diferencia del resto de los sentidos y me parece un mundo apasionante. El perfume te puede llevar a un amor, a lo adolescencia, a un momento de tu vida y estoy apasionada con este mundo.

Gtres

¿Qué te falta por diseñar?

Hay muchas cosas por hacer pero siempre hago lo que me enloquece y lo que me gustan.

¿Qué personaje nacional o internacional que no hayas vestido te gustaría vestir?

A Sofía Loren, tenía esa cosa con Penélope pero hace dos meses la vestí de flamenca con una pieza mía de hace 7 años de mi último desfile ‘Volver’ que me buscó Pedro Almodóvar y me dijo que era la única que podía vestir a Penélope de flamenca y eso fue un sueño que yo tenía pendiente.

"Bertín es una persona con la que me identifico mucho, es un gustazo trabajar con un compañero así"

Sigues en 'El Show de Bertín ¿hay tan buen rollo como parece?

Hemos terminado de grabar este lunes el último programa de la temporada, son dos temporadas desde septiembre de 2020 y ahora se retransmite en Telemadrid se nota mucho en la calle, la gente te para. Yo ayer lo decía en la grabación, es que al final nos lo pasamos muy bien y en especial Bertín y yo tenemos una complicidad... Yo no puedo ser más yo, no puedo ir a trabajar más feliz, yo muero, me encanta él, somos muy cómplices, muy amigos, nos entendemos, yo le miro, él me mira y sabemos perfectamente, nos reímos de lo mismo y nos da igual, no tenemos filtro, somos muy burros, decimos lo que nos da la gana él mucho más que yo probablemente pero es verdad que yo nunca he dejado de decir lo que siento y lo que quiero y es una persona con la que me identifico mucho. Es un gustazo trabajar con un compañero así.

¿Y por eso, ahora que estáis los dos solteros, os queremos emparejar?

(Risas) Si, si es un empeño pero no solo la prensa sino la mujer de la calle. Se lo digo a él, no puedes ir por la calle sin que nadie te pregunte. Te dicen pero contéstame de verdad y le dices que no, que no y te dicen "Me encantaría". ¿En serio? Yo le digo Bertín es que está España entera, ya nos lo tomamos a risa porque es alucinante que a todo el mundo le mola.

Gtres

¿Cómo está el corazón de Vicky tras su ruptura con João Viegas Soares?

Pues tranquilo, a mí me emocionan muchas cosas. He recuperado tantas cosas que dejé que estoy plena porque dejé tanto cuando me fui a Portugal y ahora dormir con mi hija en la misma cama. Hay una parte loca de caos, entre mi vida, su vida, los viajes pero llevo tres meses durmiendo con Alba y eso son regalos que me está dando la vida y siempre estoy agradecida a la vida. Por eso siempre estoy bien, siempre hay que estar agradecida a la vida con lo que tengas, con lo que la vida te dé, agradezco cada cosa que me pasa. Vengo, llego me encuentro que duermo en el mismo colchón que ella, me despierto, la miro y me emociona. Y tengo a mi madre enfrente y amigos, he vuelto a mi país, a mis costumbres, a mi idioma, al mundo que me gustaba tanto. Cómo voy a estar, no puedo ser más feliz. He recuperado tantas cosas que echaba tan en falta que, cuando estaba allí, me valían porque estaba muy feliz pero cuando he llegado, me han acogido, mis amigos me han abrazado muy fuerte y me emociona cualquier cosa entonces estoy muy bien, sola pero sola se está también muy bien.

¿Te han quedado ganas de volver a enamorarte?

Lo que venga, la vida te sorprende y es mejor que sea así.

¿Cómo está Alba después de su operación de reducción de pecho?

Bien, está bien, lo lleva perfecto, era como dijo el doctor Peña no es una cuestión estética, no es un capricho es una necesidad, esto es salud, es imposible, tienes mucho pecho y lo vas a tener que hacer y entiendo y dijo pues me lo hago ya. Ella es fuerte, pasó una noche regularcita porque es normal pero inmediatamente ya estaba trabajando yendo y viviendo y feliz de haber dado ese paso porque se siente bien, se siente muy bien.

"Este verano me apetece veranear en España, disfrutar de mi familia y amigos"

Alba arrasa en redes y mucha gente alaba su naturalidad y lo bien puesta que tiene la cabeza a pesar de su juventud.

Todo el mundo, no hay nadie que me diga lo contrario. Tiene 22 años y todo el mundo, es increíble, esa niña tiene algo muy especial, lo tiene. Estoy muy orgullosa de ella.

¿Cuáles son tus planes para este verano?

Termino ya la parte de tele con Bertín y tengo cosas que hacer hasta julio y luego ya disfrutar de mi familia, mi hermana, hacer un viaje con ellas, visitar amigos que hace tanto tiempo. Veranear en España me apetece porque hacía tres años que no lo hacía. El año pasado estuve una semana en Marbella y algo en Cádiz pero ahora voy a disfrutar de las cosas tan maravillosas que tiene mi país.

