La influencer Alba Díaz ha mostrado por sus redes sociales que ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una intervención de reducción de pecho y de colocación. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés no ha dudado en compartir su experiencia, ya que es el ejemplo de muchas jóvenes que siguen sus pasos. "Me di cuenta de que lo tenía que hacer sí o sí. No era una cuestión estética sino de salud", matizaba la joven.

El tamaño del pecho le impedía a la influencer hacer ciertas rutinas y ejercicios con comodidad. "A la hora de hacer deporte, me pesaba mucho el pecho. Hago mucho boxeo y cuando saltaba a la comba lo pasaba fatal, terminaba con un dolor horrible, lo mismo me pasaba cuando corría y tuve que dejarlo. A la hora de dormir, me costaba encontrar la postura muchas veces y la calidad de mi sueño empeoraba. Me sentaba encorvada y tenía dolores de espalda. Se me había despegado la piel del esternón del peso del pecho…", explicaba.

Instagram

Alba Díaz confiesa por sus stories de Instagram que nunca ha tenido complejo por tener mucho pecho, sino que esta decisión la tomaba para acabar con la incomodidad para hacer ciertas tareas. "He sabido llevar siempre bien el tema del complejo, utilizaba prendas que me hacían sentir mejor. Pero llegó un punto en el que me limitaba y me hacía sentir incómoda". La joven ha respondido a muchas dudas de sus seguidores y también agradecía que la gente empatizase tanto con ella, porque al fin y al cabo es una operación y estaba asustada: "Tenía una talla 120 y me han puesto una 85-90 (...) Dolor 4/10 y presión e incomodidad 7/10".

