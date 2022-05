Ana Obregón ha dado una alegría todos los que no entendían el verano sin su tradicional posado. Durante años, el verano comenzaba en España cuando la polifácetica presentadora posaba en la playa en bikini o bañador. Pero estos últimos años no han sido nada fáciles para la bióloga: el 13 de mayo de 2020 falleció su único hijo, Aless Lequio, tras dos años de lucha contra un cáncer; y un año después, el 21 de mayo de 2021, murió su madre, Ana Obregón Navarro. Tiempo en el que decidió dejar de hacer este posado. Desde la muerte de su hijo, la vida se paró en seco para ella y prefiere estar en casa, refugiada en sus recuerdos. Pero Ana tiene grandes amigos y son ellos los que la animan a salir y a retomar poco a poco sus rutinas. En esta ocasión ha sido uno de sus íntimos, Armando Raul Castillo, con el que ha viajado hasta Ibiza.

Para despedirse de su estancia en la Isla, Ana posó como en sus mejores tiempos, regalando a todos sus seguidores de Instagram su tradicional posado veraniego. "Mediterráneo. Aquí os dejo mi primer y último bañito en Ibiza antes de irnos. En verdad solo me mojé los pies. Me voy tranquila pensando que hay alguien feliz de ver a su Mamá intentando vivir. La foto me la ha hecho mi gran fotografo y bailarín Armando y el vestido de crochet que me habéis preguntado es de Zara", escribía Ana junto a las imágenes. Ade más del vestido de Zara, llevaba el collar con el nombre de su hijo, Aless.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los dos se lo han pasado de maravilla. Armando ha puesto todo de su parte para que Ana disfrutase al máximo y desconectase y parece que lo consiguió. La presentadora compartió un divertido Challenge que no les salió perfecto pero que sí le hizo reír y mucho. "Llevo 2 años compartiendo mi dolor con todas vosotras, y a veces me dan ganas de pediros perdón. Pero os agradezco de corazón que me acompañáis en mi duelo. Por eso hoy quería que os rierais un poco, como lo consiguió mi Armando conmigo en Ibiza al intentar hacer este baile que nos salió tan DESASTROSO", comenta junto al vídeo.





This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io