Ana Obregón se enfrenta a una fecha muy dolorosa: el segundo aniversario de la muerte de su hijo, Aless Lequio. El 13 de mayo de 2020, el joven, de 27 años, falleció en un hospital de Barcelona tras una dura lucha contra el cáncer y su pérdida asumió a sus padres en una gran tristeza. Ya han pasado dos años desde aquel fatídico día en el que la presentadora perdió al hombre de su vida y, aunque asegura que nunca se recuperará, intenta volver a sonreír y retomar sus proyectos. Hace solo unos días, la actriz reapareció como imagen de una firma de gafas y allí Ana Obregón reveló sus planes para este verano. "Estoy centrada en mi padre, cuidándole, 96 años y como un campeón, que dure por favor. No voy a tener muchas vacaciones porque tengo que escribir, estoy con la serie y con el libro y voy a estar con mi padre cuidándole", comentó.

En el vídeo de la parte superior, te contamos cómo vive Ana Obregón el segundo aniversario de la muerte de su hijo y un resumen de estos dos años. La actriz, como suele hacer todos los días 13 para honrar su memoria, ha publicado un sentido post en su perfil de Instagram, red social que utiliza para recordar al joven, y habla, abiertamente, de sus sentimientos. Repasamos las mejores fotos de Aless Lequio de niño.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"𝑴𝒊 𝑨𝑳𝑬𝑺𝑺 , Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro , trabajo , existo…. Pero yo no soy la víctima, la víctima eres tú. Porque con 25 años empezaste esta batalla. Desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante iluminándonos a todos los que estábamos a tu alrededor. Un futuro que el Puto cáncer te arrebató. Me rompe tu ausencia, la rabia , la injusticia, la tristeza , la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar . El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre. Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día. Aunque sigan siendo rojas", escribía Ana junto a un vídeo con las mejores imágenes de Aless.

"Por favor no te preocupes por mí, me llenan de amor y compasión todas las personas y sé que tú desde donde estés se lo agradeces cada día. Gracias por pintarme el cielo cada mañana de un azul diferente con nubes derretidas para alegrarme. Papá y yo seguimos tu legado con tu Fundación para investigar el cáncer y ayudar a los demás. Esa es mi única ilusión en este momento. Mientras tanto seguiré abrazándote en mis sueños y perdonándome la vida cada día con tu ejemplo de valentía. Te echo tanto de menos.. Echo tanto de menos la vida.. Eres el amor de mi vida, por favor no lo olvides nunca. Eternamente juntos, Mamá #2añossinti #amordemivida #eternamentejuntos #hijo #alessforever💔", termina su sentido post al que ya han reaccionado personajes conocidos como Raquel Perera, Omar Montes o Paula Echevarría.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io