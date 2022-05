Ana Obregón consigue remontar poco a poco dos años después de la dura muerte de su hijo, Aless Lequio. La actriz quedó sumida en una horrorosa pena de la que pensaba que nunca podría salir: ella misma se ha mostrado de lo más melancólica en sus redes sociales con mensajes que sólo mostraban su pena por volver a verle: "Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez", escribió en sus redes el día que cumplía 66 años. Sin embargo, ahora que se ha cumplido el segundo aniversario de la muerte de su hijo, Ana, arropada por los suyos, vuelve a sonreír ilusionada con sus planes para este verano, que ha incluido este viaje para una celebración o el proyecto que llevará su vida a una serie de televisión.

Estos días, Ana ha disfrutado del cumpleaños de su amigo Raúl Castillo en Ibiza. Todos los años, hasta el 2018, la actriz ha viajado para celebrar la vida de su amigo, pero la lucha contra el cáncer de Aless le impidió volver a hacerlo, y la pandemia acabó con todo tipo de celebraciones y viajes, hasta ahora: "Después de 4 años hemos vuelto a la isla mágica a celebrar tu cumple @armandoraul cómo lo hemos hecho durante más de 20 años", ha escrito en su Instagram Ana, con un carrusel de bonitas fotos en las que se ve a la pareja de amigos disfrutar de la isla, de la muralla renacentista del barrio de Dalt Vila y de un aperitivo en un bar, aunque también se sabe que han disfrutado del primer baño de la temporada en la playa.

La sonrisa de Anita no deja lugar a dudas: el viaje con él y otros amigos le ha servido para airearse, tomar un nuevo contacto con el mundo terrenal y despejar la mente, algo que le ha agradecido infinitamente a su amigo cumpleañero: "Creí que nunca podría regresar a Ibiza, pero tú siempre me arropas y abrazas con alas de amor y amistad y me llevas volando sobre realidades que se disfrazaron de melancolía".

Raúl, por su parte, le ha querido agradecer a su amiga haber hecho el esfuerzo de superar su pena para disfrutar de su cumpleaños, algo que sabía que le iba a venir muy bien: "Viajar juntos es maravilloso porque tengo más tiempo para abrazarte y para decirte montón de veces lo mucho que te quiero. Verte sonreír, caminar juntos abrazados, recordar nuestras vivencias y anécdotas, bailar, hacernos fotos y vídeos…. todo es felicidad, observarte y darme cuenta, una vez más, de lo bonita que eres, mi amor".

