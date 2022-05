Este fin de semana ha estado repleto de grandes eventos, desde la vuelta a la diversión de la infanta Cristina con su presencia en la boda de Mafalda de Bulgaria, la boda de la influencer Marta Lozano o la victoria del Real Madrid. Pero también se ha celebrado el cumpleaños de laempresaria Sandra García-Sanjuán, cofundadora y propietaria del Grupo Starlite, ha querido celebrar su 50 cumpleaños por todo lo alto. Y lo ha hecho llevando a gran parte de la 'yet set' en una isla europea.



Una fiesta a la que han acudido más de 300 personas entre los que se encuentran varios rostros conocidos de nuestro país como Paloma Cuevas o Paula Echevarría que han disfrutado al máximo de esta fiesta pirata en Malta. Y es que la temática de este fiestón no era otro que la historia de 'Piratas del Caribe' y claro, los invitados se vistieron para la ocasión.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En tierra firme o en alta mar, las dos han derrochado estilo con sus elaborados estilismos. Y no sólo eso, se metieron al máximo en el papel y ambas protagonizaron una escena de lo más divertidas en el que simulaban el enfrentamiento entre dos corsarias.

Pero además de Paula, que acudió acompañada de su pareja y padre de su hijo Miki, Miguel Torres. Pudimos ver en esta fiesta de cumpleaños como a Marta Hazas, Anne Igartiburu, Cayetana Guillén Cuervo, Susana Griso, Isabel Gemio, Arancha de Benito o Juan Peña, todos aquellos caracterizados para la ocasión.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io