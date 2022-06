Kiko Hernández aclara el motivo por el que su función ha sido suspendida en Badajoz. El pasado 11 de febrero, el colaborador televisivo se estrenó sobre las tablas con la obra de teatro 'Distinto'. Lo hacía ilusionado porque cumplía uno de sus sueños y lo sigue estando. De ahí, que el actor haya querido salir al paso de las informaciones que apuntan a que la obra que protagoniza ha sido suspendida en Badajoz. En exclusiva nos cuenta la razón de que no vaya a haber función en la ciudad extremeña. "En una gira tan larga y donde hemos llenado en cada ciudad a veces se reúnen circunstancias que evitan que la obra pueda representarse. En Badajoz coinciden con las fiestas patronales y no se ha podido llegar al cupo para rentabilizar el espectáculo", nos cuenta, en exclusiva, el colaborador televisivo.

Cartel de la obra de teatro ’Distinto’. Cedida

El colaborador televisivo señala además que han colgado el cartel de "no hay entradas" en la mayoría de las plazas y están inmensamente felices. Tanto que después de la triunfal representación que se hará en Madrid, la gira se ha ampliado cinco meses más en cuidades tan importantes como Plasencia, Málaga o Sevilla.

En la obra, Kiko da vida a Alejandro, un productor de 43 años, con gran éxito laboral y personal y con una esposa estupenda. Pero algo viene a enturbiar tanta perfección... El colaborador televisivo comparte cártel con Eva Marciel, Blas Caballero y Fran Antón.

Cada semana, Kiko Hernández nos cuenta todas las novedades de 'Supervivientes' con una visión muy particular. No le importa decir lo que piensa de su compañero Kiko Matamoros y de exconcursantes, como Juan Muñoz y su abandono.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io