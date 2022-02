Kiko Hernández, de barbacoa View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador de 'Sálvame' celebró el éxito del estreno de 'Distinto', su debut en el teatro, disfrutando del domingo con un plan de sol y barbacoa. El pasado 11 de febrero, el actor colgó el cartel de 'No hay entradas' en el teatro José María Rodero de Torrejón, en Madrid, y dedicó la función a sus amigas, Mila Ximénez y Begoña Sierra, fallecidas en 2021.

Carmen Lomana estrena melena View this post on Instagram A post shared by carmen_lomana (@carmen_lomana) La socialité y colaboradora se ha aficionado a lucir su melena rubia un poco más corta. Carmen estrena el long bob que querrás copiar y que ha sido obra del estilista Juan Diego Teo, de Tacha Beauty. "El corte tiene una ligera inclinación para aportar más estilo, movimiento y elegancia al cabello", asegura el colorista y Carmen está encantada.



Tamara Falcó se escapa a Nueva York View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón no para. Si hace unos días viajaba a París mientras que su novio, Iñigo Onieva, hacía turismo en Brasil, ahora ha compartido con sus más de 1,2 millones de seguidores su escapada a la ciudad de los rascacielos. Tamara y su madre han acudido a Nueva York para disfrutar del desfile de Carolina Herrera en la Semana de la Moda de esta ciudad.

Beatriz Trapote presume de cocina View this post on Instagram A post shared by Beatriz Trapote (@beatrapote) La mujer de Víctor Janeiro nos cuenta cómo es su vida como trimamá, empresaria y ama de casa compartiendo los productos de limpieza que utiliza. Para ello, ha abierto las puertas de su cocina.

Máximo Huerta muestra un detalle para su madre View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) El presentador está volcado en el cuidado de su progenitora que, hace unas semanas, sufrió un accidente y una rotura de cadera. Tras recibir mensajes de ánimo de Ana Rosa Quintana y otros personajes conocidos, la madre de Máximo ya se recupera en casa con el cariño de su hijo y los amigos de éste que la visitan y le desean una pronta recuperación con flores tan bonitas como éstas.

Gloria Camila se pone View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) La hija de Ortega Cano se evade de las últimas polémicas con su hermana, Rocío Carrasco, recordando una imagen de su último viaje a París y compartiendo una cita de Voltaire. ¿Tendrán destinatario sus palabras? "Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo", se puede leer en su último post.

Alba Díaz vuelve a París View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de El Cordobés y Vicky Martín Berrocal ha elegido el 14 de febrero, Día de los Enamorados, para regresar a la capital francesa. ¿Será una escapa de amor o de trabajo?

