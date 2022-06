Ana Peleteiro suma un nuevo éxito a su palmarés, pero no al profesional sino al personal. La atleta gallega ha anunciado que está embarazada de tres meses. La triple saltadora, medalla de bronce en los Juego Olímpicos de Tokio 2020, ha compartido la "noticia más importante" de su vida a través de un post en su perfil de Instagram, en el que muestra su emoción y la de su pareja, el también atleta francés Benjamin Compaoré. "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente", comienza el post de Ana.

"Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo", continúa la atleta. "8 meses más tarde de nuestra 'segunda oportunidad' la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día. Vamos a ser papás, de un bebé precioso, que nacerá rodeado de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar", cuenta Ana, que todavía no conoce el sexo de su bebé.



"Estamos viviendo un sueño", sentencia la deportista. Un texto que ha compartido junto a un vídeo en el que se ve la reacción de sus familiares y amigos al enterarse de la feliz noticia. Así como las lágrimas de Ana al escuchar por primera vez los latidos del corazón de su hijo.



Ana Peleteiro será madre a finales de año por lo que no participará en la temporada de verano, como Campeonato Mundial de Atletismo Eugene 2022, en julio en EE.UU., y los Europeos de Múnich, en agosto.

