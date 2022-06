Isabel Pantoja ha recibido un soplo de liquidez tras su gira Latinoamericana. Un dinero con el que, por primera vez, la tonadillera, habría comenzado a pagar sus deudas. Paloma García-Pelayo revelaba en 'El programa de Ana Rosa', que la madre de Kiko Rivera ha pagado 100.000 € a un empresario. "Isabel Pantoja empieza a pagar sus deudas después de la denuncia que le hizo el empresario que le prestó dinero para pagar el iva de la casa de Marbella. Este verano se celebraba la primera vista pero finalmente, ha llegado a un acuerdo y le ha pagado 100.000 euros. Es la primera vez que sabemos que paga una de sus deudas", afirmaba la periodista, que también se ha puesto en contacto con Loli Pozo, conocida como 'La kioskera', a la que Isabel debe 76.000 €, y a ella aún no le ha pagado.

Gtres

"A mí no me ha llamado, ni me ha dicho nada, ni me ha pagado nada. Lo del empresario sí que lo sé. Ella quería pagarle a plazos y él dijo que ni hablar y yo digo igual. Cuando me tenga que pagar, sino quiere que haya juicio que me page ya y que me deje de juicios y de abogados", cuenta Loli. La mujer tiene ya 82 años y se considera "la última mona en vestir. La mente fría que tiene que tener. Ella nunca ha sido así pero el Road Manager y el que tiene al lado que lo que quiere es que fracasara... Como se está portando conmigo no la conozco", continúaba Loli.



La reacción de Isa Pantoja a las declaraciones de Loli Pozo



La hija de Isabel Pantoja escuchaba las declaraciones de Loli Pozo en el plató de 'El programa de AR', donde colabora comentando 'Supervivientes'. "Me quedo sin poder decir nada, me da mucha pena la situación. Yo solo espero que se resuelva por la vía que Loli ha escogido porque ella se ha portado muy bien con mi madre y mi madre con ella pero si tiene que ser así, que así sea", era lo único que acertaba a decir Isa Pantoja.



