Han pasado ya 17 años desde que Verónica Hidalgo comenzara a ser un rostro familiar en las pasarelas tras ganar el certamen de Miss España 2005, recibiendo la corona de manos de María Jesús Ruíz. Desde entonces dio el salto no solo a las pasarelas sino también a la pequeña pantalla participando en series como Tirando a dar o Esposados. La modelo, después de varios años alejada de la televisión, se formó en nutrición y fitness convirtiéndose en "motivadora/coach, modelo y presentadora", en palabras de la propia Hidalgo. Ahora, se ha sometido a nuestro tests de los famosos confesándonos sus trucos de belleza para mantener su piel y su cuerpo en las mejores condiciones.

Además, Hidalgo nos ha confesado también sus mejores recuerdos de la época de la coronación como Miss España y de todo el concurso. Así nos ha revelado cuál es el momento del que guarda mejor sensación e incluso si sigue manteniendo amistad con algunas de las misses de aquel año. Descúbrelo dándole play al vídeo.

Ahora, Verónica nos ha confesado que está a punto de disfrutar de una nueva experiencia como actriz, un proyecto del que nos ha hablado en una entrevista en exclusiva para DIEZ MINUTOS. Un estreno que le da un poco de respeto puesto que nunca se ha enfrentado a un escenario. Por otro lado, también nos ha confesado cuál es la situación de su corazón demostrando que ya ha encontrado a quien considera el amor de su vida, de quien nos ha dado varios detalles: "Con los demás, a veces, yo forzaba que todo saliera bien, con él sale solo. Todo es súper fácil", explica. ¡Dale al play!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io