Verónica Hidalgo se convirtió, en 2005, en la mujer más guapa de España y, a día de hoy, no hace falta decir que eso no ha cambiado. La modelo ha ganado en seguridad en ella misma y en tener las ideas claras. Ahora sabe lo que quiere y se le nota. Proyectos no le faltan: desfiles, teatro, es imagen de varias firmas… pero lo que más desea es ser mamá porque ahora sí ha encontrado al hombre de su vida. Nos lo cuenta todo en esta charla. Las 50 famosas más guapas del mundo: descubre quiénes son

Verónica, acabamos de verte en 'Pasapalabra' y en Telemadrid… ¿vuelves a la tele?

Ojalá, pero ahí vamos poco a poco. Con la pandemia todo se fue al garete pero la verdad es que empecé a hacer muchas colaboraciones en Instagram con diferentes marcas, como Rose&Rose, de cosmética natural, y tengo una propuesta de una obra de teatro que me tiene muy ilusionada.

Qué ilusión, ¿no?

Sí, yo estudié interpretación con Pape Pérez, aunque siempre me ha dado mucho respeto subirme a un escenario. Pero estoy en ello… (Risas) A mí me gusta hacer las cosas muy bien, así que me estoy preparando y estudiándome mucho a mí misma para saber si puedo hacerlo perfecto.

¿Te da un poco de miedo?

Me da mucho respeto porque mira que he hecho tele, galas… pero no es lo mismo. Hablar en público y mucho rato como es en una obra de teatro…

Siempre hay una primera vez.

Sí, por eso. Nunca es tarde y siempre me ha gustado la interpretación. He hecho mis pinitos en series como 'Tirando a dar', 'B&B', 'Escenas de matrimonio'… Así que me apetece mucho y quiero darlo todo. Por eso estoy dando mis clases, para perder el miedo escénico.

¿Y la moda la has apartado?

No, pero hemos tenido dos años muy raros. Ahora empieza a reactivarse todo: alguna sesión de fotos, desfiles… Pero también voy teniendo una edad y las nuevas chicas llegan pisando fuerte. Aun así no me puedo quejar porque me siguen llamando… También te digo que ahora soy mucho más selectiva con los trabajos que hago.

Ana Ruiz HEARST

El cambio de vida también marca mucho, ¿no crees?

Totalmente, porque ahora tengo una vida mucho más estable y tranquila con mi pareja. Salgo mucho menos, por ejemplo, a eventos.

Oye, háblame de tu pareja. Es un chico nuevo… ¿Cómo os conocisteis?

Sí, (Risas). Es que te vas a partir de risa porque la historia es… Nos conocimos durante Filomena. Él llevaba como un año escribiéndome por Instagram. A todo lo que yo subía le daba 'like' y lo comentaba de manera súper respetuosa. Así que empecé a tener curiosidad y un día empezamos a escribirnos. Él insistía en invitarme a comer y yo le daba largas… Hasta que un día en Navidad subí una historia, la comentó, yo le dije que qué hacía al día siguiente, él me dijo: ¡comer contigo! Y cuando le dije que sí, alucinó. (Risas).

Se quedaría muerto…

Muchísimo. Empezó a darme alternativas de restaurantes, a darme ideas… y bueno, concretamos. Pero al día siguiente empezó a nevar muchísimo. Yo intenté cancelar pero me dijo que no. Me recogió, comimos cerca de su casa y cuando nos quisimos dar cuenta yo no podía volver a la mía de la nevada que había caído… (Risas) ¡Me tuvo que quedar en la suya!

"Mi chico y yo nos llevamos fenomenal, tenemos mucha complicidad y confianza"

¿En serio?

Imagínate… Me tuve que quedar cuatro días en su casa sin conocernos de nada, pero me lo pasé tan bien y estuve tan a gusto, que ahí me di cuenta de que él era mi chico.

¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que más te gusta de él? Cuéntanoslo todo.

Se llama Juan Andrés, tiene una agencia de publicidad y un humor muy parecido al mío. Además, nos llevamos fenomenal, tenemos mucha complicidad y confianza, algo que nunca me había pasado con nadie.

Hay algo en ti que te dice que es tu compañero de vida.

Síííí (Risas). Con los demás, a veces, yo forzaba que todo saliera bien, con él sale solo. Todo es súper fácil. Confía en mí, me anima en todo y me deja ser 100x100 yo. Llevamos ya año y medio y queremos ser papás.

¿Y casaros?

Nunca ha estado en mis planes y si lo hago no será nada multitudinario. Será algo íntimo e informal.

Cuéntame cómo es tu día a día.

Muy normal. Tengo la suerte de que como mi chico es su propio jefe pues se organiza bien y podemos estar mucho tiempo juntos. Vamos al gimnasio, después cada uno hace sus gestiones o trabajos, cenamos en casa o salimos…

¿Te gustaría volver a la tele?

Sí, ahora me veo mucho más preparada. Estoy más tranquila y tengo más experiencia. También es verdad que no lo haría a cualquier precio.

"Me gustaría presentar un programa de niños o algo divertido, de moda"

¿Qué te gustaría hacer?

Me gustaría presentar un programa de niños, por ejemplo. Algo divertido, de moda, que es lo mío…

¿Y no te animas a meterte en el mundo del diseño, como han hecho muchas de tus compañeras?

Sí, lo he pensado. Y es una de las cosas a las que me anima mucho mi chico. Incluso estuvimos un tiempo dándole vueltas al nombre, pero al final lo dejamos ahí porque tenemos otros proyectos. Quizás algún día…

¿Cómo se cuida una persona como tú que siempre tiene que estar perfecta…?

Uy, yo le doy las gracias, fundamentalmente, a mi genética, pero hago bastante deporte, cuido mi alimentación y mi piel. Soy imagen de un centro de estética y me hago mis tratamientos. Además, no abuso del maquillaje y me pongo protección 50 en verano y en invierno.

"Me encanta cocinar. Yo me especialicé en nutrición y asesora online"

¿Qué tipo de deporte haces?

Hago entrenamiento funcional y, dos o tres días a la semana, cyclo.

¿Y con respecto a la alimentación?

Pues es que me encanta cocinar… Veo muchísimas recetas, las pongo en práctica… Yo me especialicé en nutrición y asesora online. Es un trabajo que me satisface.

Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?

Uy, ser mamá. Es algo que deseo muchísimo y ojalá sea muy pronto.

