Verónica Hidalgo posa con la mejor moda para el verano. La que fuera 'Miss España 2005' protagonizó una refrescante sesión de fotos para DIEZ MINUTOS en la que posó con las tendencias de moda para mujer que no pueden faltar en tu armario con la llegada del calor. La modelo y presentadora también posó con moda de baño y repasó su trayectoria personal y profesional. Verónica reconoce que, con la edad, se ha vuelto más selectiva con los trabajos aunque proyectos no le faltan y hay uno que le tiene especialmente emocionada: una obra de teatro. "Yo estudié interpretación con Pape Pérez, aunque siempre me ha dado mucho respeto subirme a un escenario. Pero estoy en ello… (risas) A mí me gusta hacer las cosas muy bien, así que me estoy preparando y estudiándome mucho a mí misma para saber si puedo hacerlo perfecto. Estoy dando mis clases, para perder el miedo escénico", revela. Las mejores series de Netflix recomendadas 2022.

En nuestro 'Gente con Estilo', Verónica Hidalgo nos desvela que está enamorada y que lleva ya un año y medio con su chico, Juan Andrés, propietario de una agencia de publicidad con el que le gustaría formar una familia. "Tiene un humor muy parecido al mío. Además, nos llevamos fenomenal, tenemos mucha complicidad y confianza, algo que nunca me había pasado con nadie. Llevamos ya año y medio y queremos ser papás", reconoce mientras sueña con volver a la televisión con un programa de niños o moda.

Verónica, espectacular con bikini de Oysho, 17,99 € COMPRAR; culotte de Oysho, 19,99 € COMPRAR; pareo de Zara 25,95 € ; sandalias de Uterqüe, 88 €, y gafas de Karl Lagerfeld, 70,46 € .

La modelo, con caftán de Zara, 129 € ; bañador asimétrico de Oysho, 35,99 € COMPRAR; sandalias de Tommy Hilfiger, 89,90 € ; pendientes de Elixa, 29 €; pulseras de Cartier (c.p.v.) y gafas de Ferragamo 125 € .

La presentadora con vestido de flores de Maje, 295 € COMPRAR; sandalias de Mango,

39,99 € y pendientes de Elixa, 29€.

La Miss con bañador de Oysho, 29,99 € COMPRAR; pendientes de Aristocrazy, 89 € COMPRAR; cadenas de Aristocrazy, 99 € COMPRAR; pulseras de Cartier (c.p.v.); brazalete de Elixa, 59 € y anillos de Aristocrazy 89 € COMPRAR.

La modelo con pantalón de Zara 29,95 € y top naranja 22,95 €, de Zara ; sandalias de Tommy Hilfiger, 89,90 € y pendientes de

Aristocrazy, 89 € COMPRAR.

Cita en... NYX Hotel Madrid

Quedamos con Verónica Hidalgo en el NYX Hotel Madrid, un nuevo concepto de hotel 'lifestyle', que ofrece todo lo que necesita un huésped. ¡Hasta una piscina en su azotea con solarium, camas balinesas y cafetería! Allí realizamos nuestra sesión de fotos. Hizo un día espléndido y Verónica hasta accedió a darse un bañito. ¿El resultado? Fantástico.

Mi belleza al descubierto

Mi rutina de belleza... Me levanto, me lavo la carita y me voy al gym. También voy a Aesthetics by instituto de obesidad y me hago algún tratamiento.

Un truco infalibe para estar bien... Dormir bien y beber mucha agua te hace sentir muy bien.

Soy esclava de la moda... Me gusta, pero no soy esclava. Prefiero lo clásico elegante que lo atrevido.

¿Qué prenda no falta en mi armario? Un vaquero que me haga buen culete y me siente bien.

Si un día no hago deporte... No pasa nada, pero intento que no sea así. Me sienta muy bien el gym.

¿Qué producto no falta en mi bolso? El cacao. Se me secan muchos los labios en Madrid.

¿Tacón o zapatilla? Desde hace un tiempo prefiero las zapatillas.

Verónica Hidalgo, sus productos de belleza favoritos Secador de pelo BaByliss D773DE Hydro Fusion BaByliss Amazon 57,30 € COMPRAR Crema de cara SPF 50 Altruist International Cosmetic 10,50 € COMPRAR Brocha 155 para polvos y colorete Maiko Online Cosmeticos 14,49 € COMPRAR Crema de manos natural de salvia y caviar verde Yope Marta Masi 9,99 € COMPRAR

Verónica Hidalgo posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Redactora: Susana Jurado. Fotografía: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez para Alegría Make Up. Agradecimientos: NYX Hotel Madrid.

