La guerra entre Ana María Aldón, José Ortega Cano y Gloria Camila se ha recrudecido. Después de que la diseñadora concediera una entrevista polémica y la hija del ex torero haya contestado, la tensión ha ido en aumento y ha salpicado a otros miembros de la familia. Y la familia de Aldón, después de haber escuchado a la familia Ortega Cano, podría haber decidido romper su silencio, concretamente la hija de la diseñadora, Gema Aldón.

Según ha contado José Antonio Avilés en 'Viva la vida', la joven podría haber concedido una entrevista previa a una exclusiva en una revista donde ya habría puesto los puntos sobre las íes a la familia política de su madre. Gema habría sido muy explícita y muy tajante asegurando que el día que rompa su silencio «se le caerá la careta a más de uno».

Amenazando con que tiene muchas cosas que decir de todos los que están hablando de la diseñadora, sobre todo a Conchi, hermana del maestro taurino, Gloria Camila y Rocío Flores, sobre quienes afirmó que "si yo contase todas mis verdades, pueden rodar cabezas". Es más, según Avilés "quien puede hacer estallar todo es Gema puesto que habla en boca de lo que le ha contado Ana María", lo cual no podría coincidir con lo que su madre ha dicho en plató hasta ahora.

Además, Sergio Pérez ha apuntado también a que la relación entre Gloria Camila y Gema Aldón no se llevan nada bien, lo cual podría afectar y mucho a esta guerra que la diseñadora mantiene con la hija de su marido. "Las pullas que se lanzan no ayudan nada", confiesa Pérez. Una enemistad que viene desde hace tiempo y de la que es conocedora parte de la prensa pero que hasta ahora no había trascendido.

Esto ha hecho que Gema no tenga reparos en posicionarse en favor de la hermana de Gloria Camila: "Ella... fuerte y valiente. Ya no la callan", ha escrito en Instagram en relación al nuevo documental de Rocío Carrasco.

