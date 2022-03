Ana María Aldón: todos sus planes de futuro

Ana María Aldón se replantea su futuro personal y profesional. Hace unos días, la esposa de Ortega Cano confesaba que atravesaba una crisis en su matrimonio con el torero, ambos intentan salvar su relación y les hemos visto acudir juntos a un bautizo en Cádiz. A pesar de todo, la colaboradora de 'Viva la vida' se replantea su futuro personal y laboral y DIEZ MINUTOS te cuenta, EN EXCLUSIVA, cuáles son sus planes.

Ana María, que estos días ha enviado un 'zasca' a Rocío Flores después de que ésta hablara de la crisis de su matrimonio, se ha caracterizado siempre por ser valiente y emprendedora, está dispuesta a conseguir mayor independencia personal y económica para no depender de su pareja. Lleva tiempo trabajando en un pequeño estudio de diseño en el sótano de su casa, pero se le ha quedado pequeño, ya que tiene proyectos importantes, como es la creación de una firma de moda propia. Por este motivo, ante las expectativas de crecimiento empresarial, Ana María busca un lugar más amplio para desarrollar su labor, lo cual también puede ayudarle a tener una vía de escape emocional necesaria en estos tiempos y a estar más ocupada y enfocada en ella misma.

Por otro lado, el deseo de no depender de su marido, Ortega Cano, ha hecho que Aldón se vuelque con su propia familia. Recordemos que con sus propios medios y con los beneficios que obtuvo por su participación en 'Supervivientes', Ana María le regaló un piso a su hija Gema, de 25 años, madre de una niña de corta edad, para que ambas tengan una mayor calidad de vida.

Gema, que pasó por el 'Deluxe' cuando su progenitora participaba en 'Supervivientes 2020', también ha cumplido uno de sus sueños gracias a su luchadora madre: realizar un curso de tanatopraxia en Jerez de la Frontera. Curso que tiene un coste de 2.600 €, y que Ana María, tremendamente preocupada por el futuro de su hija y nieta, no ha dudado en abonar para abrir caminos profesionales a su hija.

Su madre, Celia, es otra de sus prioridades. Tanto es así que Ana María colabora en los gastos de la casa de su madre y se ocupa de abonar a una cuidadora para ella, dadas sus obligadas ausencias por motivos profesionales. La mujer de Ortega Cano siempre ha estado muy pendiente de su progenitora y se preocupa mucho por su delicado estado de salud. Parece claro que, supere o no su crisis con el torero, Aldón está decidida a tomar las riendas de su nueva vida.

