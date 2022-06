Después de protagonizar el culebrón de la primavera, parece que Antonio David Flores y Marta Riesco han salido reforzados de aquella ruptura que tantas lágrimas le costó a la periodista. Ahora todo ha cambiado y pasean felices y sin complejos su amor por Madrid, tal y como demuestran las imágenes que podrás ver en exclusiva en el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos.

La pareja, que sigue conviviendo en casa de Marta, cogió el coche para acercarse al supermercado y llenar el maletero de comida para repartirla entre los más desfavorecidos. Se acercaron a la fundación Rais, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas sin hogar. En las instantáneas, la pareja se muestra feliz, enamorada y muy solidaria. Tras este gesto solidario, Antonio David y Marta dieron un paseo por el centro de la capital.

Hace unos días, la pareja hizo una Valencia para disfrutar del mar, de una paella de escándalo y del concierto de Alejandro Sanz.

Mientras ella sigue trabajando en 'El programa de AR' -pero fuera de cámara-, Antonio David sigue con su canal de Youtube y muy centrado también en la nueva docuserie de Rocío Carrasco, consciente de que las palabras de su ex pueden volver a salpicarle. El padre de Rocío Flores asegura que la analizará en su canal y que tiene a sus abogados pendientes para actuar si escucha algo que pueda ser demandable.

En cuanto a sus problemas judiciales con la productora La Fábrica de la Tele, el malagueño desveló que siguen adelante. Antonio David ganó su demanda por despido improcedente, pero la productora "ha recurrido su sentencia", por lo que ahora se encuentra "esperando noticias del Tribunal Supremo. Tengo más cosas pendientes con ellos".

Ana Mª Aldón y Ortega Cano, en la cuerda floja

Y mientras que la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco va viento en popa, la que parece que hace aguas es la de la diseñadora Ana María Aldón y José Ortega Cano. Tal como destacamos en portada el matrimonio vive una fuerte crisis, agravada por las últimas declaraciones de Gema, la hija de Ana Mª. Además, analizamos el acercamiento de Yulen y Anabel Pantoja en 'Supervivientes'; y todas las fotos de la boda de Fani Carbajo y Christofer Guzmán.

Todo esto y mucho más en el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos.

