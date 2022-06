Antonio David Flores y Marta Riesco parecen estar viviendo uno de sus mejores momentos en su relación. Lejos ha quedado la crisis que sufrieron después de que la reportera rompiese con él en directo al descubrir que no acudiría a su cumpleaños. Tras un tiempo distantes, finalmente decidieron darse una nueva oportunidad llegando a un acuerdo con el que dejaban claro que ya no iban a esconder su amor. De hecho, no han dudado en asegurar que continúan juntos 'contra viento y marea' después de los problemas a los que han tenido que hacer frente desde que confirmaron su relación

Desde entonces, les hemos podido ver compartiendo bonitas declaraciones de amor a través de sus redes sociales y románticos paseos. Ahora, semanas después de ver cómo realizaban un viaje a Mallorca, la pareja ha decidido realizar una escapada a Valencia donde, tras disfrutar de un gran día, han acudido al concierto de Alejandro Sanz.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un momento muy especial para ellos que ha provocado que acaben sacando su lado más romántico y que Marta Riesco ha querido dejar reflejado en sus redes sociales con una bonita publicación. "Te besaré, como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón", ha escrito la reportera rescatando una frase de unas de las canciones de Alejandro Sanz con la que parece sentirse muy identificada. Sin duda, una bonita declaración de amor que ha acompañado de una instantánea en la que se puede ver a ambos disfrutar del concierto.

Una romántica escapada que han finalizado comiendo una paella acompañados de algunos amigos. Unas imágenes con las que dejan claro que su relación cada día está más consolidada y que se produce después de que Marta Riesco anunciase que está escribiendo un libro donde piensa contar "su historia". Un nuevo proyecto con el que parece estar muy entusiasmada y donde se abrirá en canal para contar "su verdad".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io