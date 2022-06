Tras disfrutar de una romántica escapada a Valencia junto a Marta Riesco, Antonio David Flores ha reaparecido en la puerta de los Juzgados de Madrid para seguir de cerca las declaraciones de Chayo Mohedano y su marido, Andrés Fernández, contra 'La Fábrica de la Tele'. Un momento que ha aprovechado para hablar sobre su propia situación personal con esta productora de 'Mediaset'.

El padre de Rocío Flores ha desvelado que la productora "ha recurrido su sentencia de despido nulo" que él ganó, por lo que ahora se encuentra "esperando noticias del Tribunal Supremo". Un momento que ha aprovechado para aclarar que este no será el único juicio que tenga contra ellos.

Precisamente esta batalla en los tribunales que él está viviendo contra 'La Fábrica de la Tele' han provocado que sienta que tiene "muchas cosas en común con Chayo Mohedano y su marido", detallando todos aquellos aspectos que considera que han sufrido de la misma forma. "La injusticia que han sufrido en esa casa, en esa familia, el acoso mediático al que han sido sometidos ...en mi caso ha sido exactamente igual", ha explicado reconociendo que seguirá de cerca este caso para contarlo todo en su canal de YouTube.

Precisamente sobre esta nueva etapa de su vida ha querido hablar también, reconociendo que haber dejado de ser colaborador es una de las mejores cosas que le podían haber sucedido. "El balance que te puedo hacer es positivo porque he salido de esa empresa. Estoy muy contento de haber salido de ahí y reinventarme. Estoy cosechando éxitos y teniendo muchos apoyos", ha reconocido indicando que lo mejor para él de esta nueva etapa es que puede trabajar "sin presión" y hablando "con absoluta libertad".

Tanto es así que ha confesado que en estos momentos no se plantea hacer otra cosa, ya que piensa que en su canal le va "bastante bien". Un momento que ha aprovechado para adelantar que seguirá de cerca la nueva docuserie de Rocío Carrasco, donde hablará sobre el distanciamiento con su familia. "Lo contaré en mi canal de YouTube", ha explicado asegurando que analizará todo lo que su ex pareja diga.

