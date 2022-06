J.M. FERNANDEZ

La presentadora de La Sexta y el futbolista y médico estético se casaron, rodeados de amigos y familiares, en una inolvidable ceremonia que tuvo lugar en una masía de Riba-roja del Turia, la Vallesa de Mandor.y rompieron a llorar en varios momentos de las ceremonia. Entre los rostros conocidos que asistieron a la boda, presentador del programa de debate político 'La Sexta noche',

El novio, que además de futbolista es un reconocido médico estético, vestía el clásico chaqué en azul marino.



y con una larga y original cola durante la ceremonia.

Un diseño creado para ella por Alejandra Valladares Zulueta de la firma Valzu. Para la fiesta lo cambió por un cómodo mono blanco de escote bardot con volantes de la misma firma.



Los invitados degustaron un suquet de pescado con variado de setas; solomillo con cebollitas al balsámico, puré de patatas y teja de quicos; y de postre torrija de horchata con helado de leche merengada y capresse de fresas., con una 'recena' con carne y embutidos para que los invitados recagasen las pilas después de tanto baile y risas.. El motivo de este cambio de última hora fue que el novio jugaba el sábado con su equipo,de Tarragona, el ascenso a Segunda división en el estadio del Celta de Vigo. El partido era a las 21.00 h contra el Villareal B -que finalmente se alzó con la vit y para que Javier llegase puntual al enlace, el equipo adversario le reservó un asiento en su avión. Una anécdota que siempre recordarán.