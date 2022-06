Tania Llasera presenta libro en el que desvela todos sus miedos relacionados con la maternidad y la vida adulta en general. Desde que dejó apartada su vida como presentadora de muchos programas de Mediaset, la escritora se ha enfocado en su faceta como influencer. En Instagram va a por el millón en número de seguidores que encuentran en él textos y vídeos en los que, sin filtros ni atisbos de idealización, se moja en temas como la maternidad o el body neutrality: un movimiento que, a diferencia del body positive, anima a que aceptemos nuestro cuerpo aunque no siempre nos sintamos a gusto con él.

Debido a este último tema, la ex presentadora tuvo problemas con Adriana Abenia, y es que ambas presentadoras tienen opiniones muy diferentes sobre si es bueno o no que las firmas de moda usen modelos con tallas grandes para anunciar sus productos. Dejando a un lado la polémica, en la presentación de su libro Tania se ha sincerado por completo. "Los miedos son parte de nosotros. Hay que abrazarlos para que se hagan 'chiquititos", comenzaba explicando.

"Estamos en 2022, en el futuro, y la gente tiene hambre de este tipo de libros dónde se cuenta realidades y hambre de cambiar las cosas. Creo que la pandemia ha afectado a la salud mental y la exigencias son más", explicaba Tania sobre las trabas que se ponen o imponen a las mujeres para tener "una vida perfecta". "Se espera de las mujeres que trabajen como si no tuviéramos hijos y que criemos como si no tuviéramos trabajo".

Cuando el marido de la presentadora leyó su libro se quedó en shock tras ver lo saturada que se ha encontrado algunas veces Tania: "¡Tía! No sabía que las mujeres pasabais por todo esto. Para mí ha sido un abrir de ojos en esta realidad". La influencer también ha querido comentar en esta presentación cómo se organizó con sus hijos cuando eran bebé: "Ese verano fue agotador, él trabajaba mucho fuera y me acuerdo que tuve un paseo con él y le dije 'o apechugas y me echas un cable o yo ya no puedo más".

