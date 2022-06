Alice Campello y Álvaro Morata han vuelto a darse el 'sí quiero'. 5 años y 3 hijos después, la pareja ha vuelto a la misma iglesia en la que se casaron por primera vez para renovar los votos en una ceremonia entrañable rodeados de amigos y familia. Todo se ha desarrollado en una exclusiva isla de Venecia, país natal de la novia aprovechando el mismo día de su quinto aniversario.

Allí se ha celebrado no solo el enlace en la misma iglesia, recordando en gran parte al momento en el que empezaron a ser marido y mujer, sino también una gran fiesta por todo lo alto en la que los invitados han podido disfrutar de los paisajes de la bella isla, la música y la comida italianas.

La propia Alice y sus invitados han sido los encargados de mostrar las imágenes del enlace del que la pareja espera que haya sido inolvidable para todos los asistentes. Una de las que más imágenes ha compartido demostrando que se encontraba feliz en la renovación de votos de su amiga ha sido la influencer Marta Carriedo.

También la influencer ha compartido un pequeño vídeo en el que se ve a Alice leyendo los votos a su marido, Álvaro Morata mientras él sostiene a sus mellizos que habían acudido a abrazar a su padre. "Si esto no es amor, ¿qué es?", se preguntaba la influencer en un pequeño texto en la imagen.

Y es que mientras otros compañeros futbolistas daban el 'sí quiero' por primera vez y otros sellan su divorcio, Morata pasaba por el altar por segunda vez para renovar sus votos y es que la pareja ha demostrado que después de 5 años se quieren como el primer día.

