Shakira y Piqué estarían atravesando una grave crisis de pareja. La cantante y el capitán del F.C Barcelona podrían estar a punto de separarse sino lo habrían hecho ya. A las informaciones sobre la mudanza del jugador de fútbol a su piso de soltero en la capital catalana se suma el ataque de ansiedad sufrido por la cantante colombiana el pasado fin de semana. Según ha publicado la revista ¡HOLA! Shakira y Piqué se encontraban fuera de su domicilio situado en Esplugues de Llobregat y una ambulancia se había acercado hasta su hogar. En ella, se encontraba la cantante, muy nerviosa y sin poder dejar de llorar "sufría un importante ataque de ansiedad", subraya el medio antes citado.

Piqué, padre de sus dos hijos, se encontraba muy nervioso y preocupado. Finalmente, Shakira tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para atender su crisis. Pero, antes de poner rumbo a la Clínica, recibió un gran abrazo del jugador de fútbol. Este acontecimiento no hace más que aumentar los rumores de crisis entre la pareja y se suman a la publicaciones que han hecho otro medios como 'El periódico' en el que señalaban que Gerard Piqué lleva varias semanas viviendo fuera de su domicilio.

Y según publica el medio antes citado, cuando el jugador del equipo azulgrana se acercó hasta el domicilio familiar tuvo que llamar al timbre porque no tenía llaves. ¿Será que la pareja ha decidido comenzar a hacer vida por separado?

La última canción de Shakira, ¿una indirecta a Piqué?

A todas estas informaciones se suma la teoría de que el último tema de Shakira en colaboración con Rauw Alejandro 'Te felicito' podría ser una indirecta al padre de sus dos hijos. Y es que, los rumores que se corren como la pólvora en redes sociales es que Gerard Piqué podría haber sido desleal a Shakira. La letra no deja lugar a dudas de que va de una decepción sentimental de una pareja después de haber puesto las manos al fuego por la otra persona y haberse llevado una gran decepción. Además, según las teorías que circulan por redes sociales, Shakira lleva desde antes de Semana Santa lanzando indirectas. También ha llamado enormemente la atención que Shakira no fuese con Piqué a Cannes, cuando él no se encontraba jugando por estar lesionado. Además, no era un evento cualquiera, pues era la primera vez que la cantante colombiana acudía al festival de cine.

"Por completarte me rompí en pedazos.

Me lo advirtieron, pero no hice caso.

Me di cuenta que lo tuyo es falso,

fue la gota que rebasó el vaso.

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero,

pero te conozco bien y sé que mientes".

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti".

