Jordi Alba y Romarey Ventura se han dado el 'sí quiero'. Este viernes la pareja ha dado su gran paso después de una bonita historia de amor que les ha mantenido juntos los últimos 7 años y que les ha impulsado a dar este paso: "Siete años y medio juntos, 2 hijos y muchas historias que contar. Ansiosa porque llegue nuestro día. ¡Os esperamos amigos con muchas ganas! Recta final, 2 días", escribía la influencer junto a una fotografía con su chico. Y aunque Ventura ha hecho partícipes a sus seguidores de algunos de los detalles de su vestido, este ha sido, como en todas las bodas, el gran secreto de la ceremonia.

Lo primero en desvelarse era el diseño que vestía el novio, quien ha sido captado acudiendo a la ceremonia en un coche de época junto a la madrina de la boda, su madre María José. Ambos han parado y posado ante los medios de comunicación que les esperaban en los alrededores de la finca sevillana. Así hemos podido ver, cuando se disponían a ir a la ceremonia, el traje con chaleco del defensa catalán junto al diseño de Vicky Martín Berrocal elegido por su madre.

Gtres

Minutos más tarde eran los novios los que posaban románticamente frente a los medios de comunicación a las puertas de la Hacienda de Orán, una antigua finca olivarera del siglo XVII, justo tras celebrarse la ceremonia, pudiendo ver las primeras imágenes del vestido de novia.

Gtres

Belen Vargas

Aunque no es el primer futbolista en casarse este 2022, ni será el último puesto que Jesé continúa con los preparativos de su boda, la ceremonia creó gran expectación. Tal y como hemos podido saber, a la ceremonia acudieron muchos de los compañeros culés del futbolista como Marc Bartra, Cesc Fábregas, Luis Suárez, e incluso Leo Messi, actual delantero del Paris Sant Germain, quien revolucionó Sevilla cuando fue visto por las calles de la capital hispalense.

