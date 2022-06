Valeria Ros está imparable. Colabora en 'Zapeando', sigue en la radio con el programa 'Yu, no te pierdas nada', junto a su compi Ana Morgade, y próximamente se enfrentará a su estreno como presentadora en 'FBoy Island', el primer reality que rueda HBO España. Por si este currículum no fuera suficiente, la cómica tiene su propio monólogo y ahora nos presenta su primer libro: 'Ponerme a parir' (Planeta), un texto honesto y muy divertido, aunque también hay espacio para la lágrima, donde reflexiona sobre su vida. Y lo hace sobre un increíble punto de partida: el segundo día de pandemia se enteró de que estaba embarazada de su ex, un dentista italiano. El resultado es una niña, Federica, una maternidad en solitario que compagina con el arte de hacer reír a un público cada vez más numeroso.

Valeria ¿Cómo surgió la idea de este libro?

La editorial se puso en contacto conmigo y me animé. Para mí fue una auténtica gozada porque siendo cómica siempre estás ceñida al guion, a rematar las frases con un buen chiste. Aquí tenía más libertad, podía extenderme sin pensar en la risa.

En el libro no maquillas nada. Hablas de la autoestima, de sentir envidia en ocasiones, de tu relación con tu cuerpo… ¿Es deliberado?

Nunca he maquillado la realidad, no sé hacerlo, siempre he sido muy honesta conmigo misma, en mis relaciones, en mi vida en general… Si hago un libro, me abro en canal. No me dio vértigo porque llevo haciéndolo desde que me dedico a la comedia. Creo que es una de las características de mi humor.

Cuentas que tu abuela ya te animaba a escribir desde pequeña…

Sí, es algo que siempre me ha gustado, siempre iba con mi libreta. Hubo una temporada que me dio por la poesía, otra por el rap… En fin, nunca llegué a nada (risas). Era todo muy amateur.

Escribes que tu sentido del humor se agudizó de niña por el miedo a estar sola. ¿Ese miedo ha desaparecido con la edad o sigue ahí?

Sigue estando, aunque es algo que me lo he trabajado mucho en terapia. Para mí la soledad siempre ha sido como un vacío existencial que me lo hacía pasar muy mal. Soy una pura contradicción porque la evito, pero cuando llega ahora soy capaz de disfrutarla.

¿Cuándo pensaste que podías hacer del humor tu profesión?

Yo creo que cuando empecé a subirme a un escenario y gente influyente de la comedia empezó a fijarse en mí. La verdad es que no tuve tiempo ni de planteármelo porque enseguida empezaron a salir castings. Nunca he sido una mujer muy ambiciosa con el éxito, sólo planeaba poder vivir de ello.

Estás con un montón de proyectos: tele, radio, monólogos…¿Dónde te sientes más cómoda?

Me siento cómoda en cualquier formato porque he tenido la suerte de que han 'comprado' mi personalidad. Soy yo misma y eso es lo que quieren, entonces es una tranquilidad brutal.

Y pronto estrenas un reality en HBO.

Sí, estoy emocionada porque ejercer de presentadora es un paso más. Para rodarlo me fui mes y medio fuera (a Sri Lanka), y me dejaron llevarme a mi hija. Se portaron fenomenal, me pusieron una niñera. Vivir esa experiencia con ella fue increíble.

"Yo creo que el humor no tiene límites si es un buen chiste. Lo otro es insulto gratuito"

¿Qué es lo que más gracia te hace a ti?

Soy de risa fácil, pero yo creo que sobre todo me río con mis amigas de toda la vida. Son súper graciosas. Estoy rodeada de gente con mucho talento, y no solo en lo profesional.

Desde hace tiempo se debate mucho sobre los límites del humor. Me gustaría saber cuáles son los tuyos.

Yo creo que el humor no tiene límites si es un buen chiste. Lo otro, a veces llamado humor negro, es insulto gratuito o directamente bullying. Eso para mí no es nada gracioso. Creo que hay que reírse más de uno mismo y saber reírse también de la vida, al final muy pocas cosas son las importantes. Yo tengo claro que no voy a hablar nunca de algo que no me hace reír a mí.

¿Qué consejos le darías a alguien que está empezando en la comedia?

Que trabaje mucho, que escriba al máximo y que cuando la gente no se ría, no se hunda, que piense que es una oportunidad para saber por dónde tirar. Y que sea uno mismo, que no intente imitar a ningún cómico.

¿Utilizas el humor para sobrellevar la maternidad?

Tengo una niñera a la que adoro y me ayuda constantemente. La maternidad es dura, pero también me hace muy feliz. Te cambia la vida, pero también hay algo ahí que te la está dando. Yo intento relativizar, pensar que habrá un día que duerma en su propia habitación (risas).

¿Cuáles son las claves para que una relación funcione?

Creo que es fundamental estar orgulloso del compañero que tienes al lado. Intentar ser menos egoísta, tener una buena comunicación. Hay gente con la que no se puede hablar. Yo he tenido alguna relación que a la mínima, portazo. Para mí también es muy importante valorarte, no estar con alguien para no estar solo, por comodidad, por pereza de dejarlo… Eso nunca llega a ningún sitio.

En el libro cuentas que de adolescente te colgabas de los malotes que pasaban de ti. ¿Y ahora?

¡Siempre! Lo único que ha cambiado es que ahora soy consciente de ello, sé que es un problema relacionado con la autoestima y con la necesidad de que te validen. Pero sí, me sigue pasando…

"Creo en el amor para toda la vida pero pienso que tienes que estar por la labor"

¿Crees en el amor para toda la vida?

Sí que creo, pero también pienso que tienes que estar por la labor. Es fundamental saber lo que quieres, qué tipo de persona quieres a tu lado. Hay que hacer un trabajo interno antes.

¿Cómo consigues desconectar de todo el trabajo que tienes ahora?

Pues mira, hace unos meses empecé a salir para desconectar del trabajo y me di cuenta de que lo hacía de una manera muy tóxica. En tiempo récord, me había tomado cinco cervezas casi sin darme cuenta. Luego a la mañana siguiente no estaba bien, cansada, de resaca y con la niña… No me estaba llevando a nada bueno. Ahora estoy mucho más enfocada en el deporte y en montar planes bastante más saludables.

