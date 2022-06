Tras su precipitada salida de 'Sálvame', Carlota Corredera ha concedido su primera entrevista. La presentadora de televisión se ha sentado junto a Victoria Martín y Carolina Iglesias en el podcast 'Estirando el chicle' en la sección 'Mujeres que mandan' de Hernar Álvarez para hablar sobre de su etapa como directora de 'Sálvame'. La gallega hizo varias confesiones que van a hacer tambalear el universo de 'Sálvame' como la traición de Carlota Corredera a Chelo García Cortés.

“No creo que hayáis hecho feliz a nadie más en esta vida de lo que le habéis hecho feliz a ella, con el reconocimiento que le distéis, con su lugar en el mundo LGBTIQ+, para ella fue muy importante, porque está acostumbrada a recibir muchos palos en ‘Sálvame’, y de pronto, sentirse cuidada, mimada y reconocida, para ella fue muy importante”, comenzando explicando la viguesa aprovechando su visita al programa para agradecerles agradecerles que reconozcan a Chelo García-Cortés como una figura importante dentro del colectivo LGBTIQ+. Series y películas de Disney Plus+ con temática LGTBIQ+



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esta semana ni más ni menos que @CarlotaLlauger hablando de lo que significa ser una mujer al mando y contando entresijos de momentos que son HISTORIA DE ESPAÑA: tú y yo, Chelo... 👩‍❤️‍👩 Con sección de @henarconh 💜 El viernes en la app de @PodiumPodcast 💥 pic.twitter.com/H05WCz3rPM — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) June 22, 2022

Y después ha querido hacerle ella un regalo a las presentadoras de 'Estirando el chicle'.: "Vosotras le regalasteis algo a Chelo y yo ahora voy a haceros un regalo a vosotras".

Carlota se ha remontado hasta el 18 de noviembre de 2011 de uno de los momentos que ya han pasado a ser historia de la televisión y del que Corredera recuerda como uno de los mejores programas de todos los que ha ella ha dirigido.

Hablamos de cuando Bárbara Rey confirmó en directo que había tenido una noche de amor con su gran amiga Chelo García Cortés. “Yo fui la directora que dirigía el Deluxe el día que Bárbara dijo lo de "la noche de amor y hubiese sido más feliz si me hubiesen gustado las mujeres. Esa fue una de las noches más brutales que yo he vivido como directora porque, y ahora se va a enterar Chelo, yo sí sabía lo que iba a decir Bárbara, pero Chelo no lo sabía", confesó la gallega.

“Yo ese día traicioné a Chelo a favor del show y de la historia, pero tengo que deciros que yo sí había pactado con Bárbara lo que Bárbara iba a decir. No cómo lo iba a decir, porque eso solo lo puede hacer Bárbara Rey. Eso no hay guionista que lo haga”, concluía Carlota Corredera la sorpresa de Victoria y Carolina que no se explicaban lo que Carlota Corredera acababa de confesar. Lista con las famosas españolas transexuales más influyentes

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ya podéis escuchar en la app de @PodiumPodcast el programa de esta semana, MUJERES QUE MANDAN con @CarlotaLlauger ✊🏼💪🏽 Con sección de @henarconh, que quiere ser jefa de cosas y punto. El domingo en Youtube! 💖 pic.twitter.com/fVSIuSabuH — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) June 24, 2022

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io