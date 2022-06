Carlota Corredera lleva un tiempo desaparecida de su mundo, del de la televisión. Desde que la productora 'La Fábrica de la Tele' decidiese hacer un cambio y prescindir de la gallega como presentadora, hemos podido ver a Carlota disfrutar de otras facetas de su vida. Después de casi tres meses fuera del mundo 'Sálvame', Corredera ha hablado sobre cómo le ha afectado la docuserie de Rocío Carrasco.

La presentadora ha participado en el podcast 'Estirando el chicle' y se ha sincerado sobre su salida de 'Sálvame': "El precio que he pagado es muy alto", confesaba la gallega. Desde que se emitió la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la vida de Carlota dio un giro de 360º. "Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado a raíz de dar la cara en la serie documental", contaba la invitada. "La alfombra de mierda que ha levantado Rocío es muy 'heavy'... En este país una madre tiene que estar siempre un paso por detrás de sus hijos y de los derechos de sus hijos. En nuestra cultura todavía es muy difícil de entender que Rocío, para mucha gente, no perdone a su hija".

¿Volvería a pasar todo de nuevo o quiere apartarse de este mundo? "Os digo que lo volvería a hacer porque soy una privilegiada. Lo que digo no es para que me lo reconozca la gente o me lo ponga en valor. He sido libre de hacer y decir lo que me ha dado la gana respecto al feminismo en mi programa y en el de Rocío. Estoy superorgullosa de lo que se ha conseguido. Creo que, a pesar de las equivocaciones que ha habido y que sigue habiendo, es importantísimo. Algún día se reconocerá, no mi trabajo, sino lo que ha contado Rocío y lo que la serie ha conseguido en la sociedad", sentenciaba la presentadora.



