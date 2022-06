Después de meses de expectación, el documental 'En el nombre de Rocío' finalmente ha visto la luz. Telecinco ha estrenado los dos primeros capítulos y Rocío Carrasco ya ha soltado las primeras bombas al respecto. En la primera de ellas ha sido dedicar a su familia más mediática el calificativo de "jauría", a pesar de asegurar que no está hablando desde el odio; una situación por la que Paloma García Pelayo le ha preguntado directamente para aclarar lo que podría ser una contradicción.

Ya desde el plató, y más tranquila, Carrasco aseguraba que no había ninguna contradicción puesto que está "describiendo un comportamiento" y no insultando a esta parte de la familia de su madre que sigue a día de hoy estando en los platós de televisión. “No les estoy insultando, les estoy descubriendo. Van a la presa más fácil, indefensa, herida, que saben que pueden atacar y a la presa que saben que no tiene a quien está arriba, que era las que les ponía límites”.

Telecinco

Una situación que ella trató con su madre en vida en varias ocasiones: "Yo he tenido miles de conversaciones con mi madre, con miles detalles que ahora he entendido", explicaba Rocío a Jorge Javier quien se preguntaba si esta situación se había dado también en vida de la cantante. "¿Sus hermanos eran generosos con ella?", se preguntaba. "No", respondía tajante Rocío Carrasco quien confesaba que "estaría bueno" que no la hubieran cuidado en Houston. "Considero que cuando una persona es generosa con otra persona es a cambio de nada. A mi no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor".

En este sentido, Carrasco ha dejado claro que “si fueran ángeles, normales, maravillosos, no los llamaría así. Van en contra de la persona que más quería en el mundo”. Unas palabras que de seguro harán daño a los Mohedano provocando un terremoto mediático durante la próxima semana.

