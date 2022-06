Esty Quesada, o como todos la conocen, 'soy una pringada', se ha sincerado dejando unas palabras muy duras sobre su infancia. La youtuber ha sacado su lado más personal en una entrevista y, a pesar de utilizar su característico sentido del humor, hemos podido conocer que Esty pasó una muy dura infancia llena de abusos por parte de su familia y compañeros del colegio.

El padre de 'soy una pringada' murió y su madre prácticamente les abandonó. "Tendría que estar muerta desde hace años, pero no lo estoy", comenzaba diciendo en su entrevista ofrecida al diario 'El Mundo'. Aquí no queda la cosa, y es que Esty confesaba que fue víctima de abusos sexuales por parte de su abuela. "Fue de pequeña durante más de 10 años. Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo. Por supervivencia tu propio cerebro te lo oculta", explica con detalle la youtuber.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Durante muchos años, Esty Quesada borró esta mala experiencia pero cuando cumplió 23 años comenzó a ir a terapia y así superar su complicado pasado que estaba enquistado: "Es muy duro porque tienes que volver a bajar a los infiernos, pero la verdad te hará libre". Aunque se podría decir que 'soy una pringada' está disfrutando de su nueva vida, es cierto que la terapia le hace volver a remover ese pasado oscuro. "Cuando estás mejor, esos recuerdos van saliendo poco a poco. No entiendes nada. Tenía unos sueños muy raros. Me venían flashbacks de cosas y yo pensaba: 'Pero, ¿esto qué es? Me estoy volviendo loca. Tengo esquizofrenia'. Y era que los recuerdos bloqueados durante 23 años habían salido a la luz".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io