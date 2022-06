Rocío Carrasco y Lydia Lozano protagonizan una nueva polémica en 'Sálvame'

A horas de que comience el segundo programa del 'Sálvame Mediafest', se ha liado en plató por culpa de Lydia Lozano y Rocío Carrasco. Ayer martes 28 de junio, salía a la luz una conversación en publicidad de la colaboradora en la que muestra su opinión sobre la hija de Rocío Jurado y su participación en el festival. "Para mí, Rocío Carrasco no es de 'Sálvame'. Yo considero que ella no es del elenco de colaboradores", eran algunas de las palabras que soltaba la canaria. ¿Qué piensa de esto Rocío? Las dos coincidían en plató.

"¿Qué pinta esta tía aquí?", eran las palabras que más le han molestado a la madre de Rocío Flores, pero aún así ha querido sentarse cara a cara con la colaboradora de 'Sálvame' para brindarle su más sincera opinión. "A mí no me afecta lo que diga Lydia. Ella tiene su opinión", comentaba. Rocío sí que ha hecho hincapié, como el resto de sus compañeros, que aunque no sea compañera de 'Sálvame', sí que es compañera de cadena y productora.

Telecinco

"Me ha hecho gracia, me parece algo infantil, no le puedo poner otro calificativo. Lo que más me ha podido chirria es lo de ‘tía’, el resto ella tiene todo su derecho a querer o no compartir". A pesar de que había tensión en el plató, ambas se han respetado con sus respectivas opiniones. Lo duro venía después, cuando el programa le ha recordado a la colaboradora los problemas judiciales que tuvo con Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Telecinco

La presión de dirección y la del resto de sus compañeros ha podido con la colaboradora y abandonaba el plató jurando que esta noche no participaría en el festival. Rocío Carrasco, agobiada por la situación, ha ido a consolar a la canaria pero ésta salía huyendo.

