El 'Sálvame Mediafest' está generando polémica entre los colaboradores. En concreto, Lydia Lozano cargaba contra Rocío Carrasco por haber participado en el festival. La colaboradora no ve lógico que la hija de Rocío Jurado haya participado en la primera noche de actuaciones ya que "no es del elenco de 'Sálvame'. Fuera de cámaras, Lydia le comentó a la organización y a los directores, tras ver el acogimiento que tuvo la empresaria por el público, que no entendía su participación.

"Se lo dije a Óscar Cornejo. Lo dije después de cantar, no tengo nada de ocultar. Yo dije que creía haber quedado segunda, porque para mí, Rocío Carrasco no es de 'Sálvame'. Yo considero que ella no es del elenco de colaboradores", se sinceraba este martes 28 de junio la colaboradora echándose encima a los demás compañeros.

Telecinco

Adela González le preguntaba a Lydia Lozano si considera a Carrasco su compañera y a la canaria no le ha temblado el pulso a la hora de dar su opinión: "¿Qué va a ser mi compañera? Es una persona que ha hecho una docuserie y de la que hemos hablado. Para mí era un festival de 'Sálvame', si me decís que forma parte del universo de 'Sálvame' pues bienvenida. Pero ella ha sido el personaje. A mí no me sobraba, pero que no entiendo que esté, tampoco entendí que desfilara en la 'Sálvame Fashion Week'".

La colaboradora ha generado bastante mal rollo y mañana miércoles 30 de junio vuelven actuaciones nuevas. "Fidel me ha demandado muchas veces, yo lo he pasado muy mal. Yo no puedo entender cómo dice que ella siempre me ha visto en su casa, que yo le regalé unas botas... No entiendo que Fidel Albiac me demande", ¿qué opinará de todo esto Rocío Carrasco?

