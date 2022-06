Gemma López y las Ketchup Telecinco La colaboradora ha cantado la mítica canción de Las Ketchup llamada 'Aserejé'. Un momento del que ha disfrutado al máximo, transmitiéndolo al público.

Carmen Borrego y David Civera Telecinco Ambos han cantado 'Que la detengan'. Una actuación en la que hemos podido ver a la hermana de Terelu Campos cantando a la vez que bailaba.

Laura Fa y Amistades Peligrosas Telecinco La colaboradora ha cantado la canción 'Estoy por ti', con la que ha conseguido superar sus nervios, aunque bailando sin separarse de su pie de micro.

Rafa Mora y Niña Polaca Telecinco El colaborador ha cantado la canción 'Nora'. Una actuación que ha comenzado con algún que otro problema al adelantarse con la letra pero que han conseguido solventar rápidamente.

Terelu Campos y Azúcar Moreno Telecinco A la colaboradora le une una amistad muy especial con ellas, por lo que no ha podido disfrutar más cantando la canción 'Solo se vive una vez'.

Alonso Caparrós y Raúl Telecinco Ambos han cantado la canción 'Sueño su boca'. Un actuación que ha levantado una gran polémica ya que muchos de los colaboradores opinaban que el cantante "no había sido generoso con Alonso Caparrós" al no bajar un poco el tono para que él pudiese llegar bien y lucirse más.

María Patiño y Rebeca Pous Telecinco La presentadora ha interpretado 'Duro de pelar' en una actuación donde lo ha dado todo bailando.

Miguel Frigenti y Ladilla Rusa Telecinco El colaborador ha cantado 'Kitt y los coches del pasado'. Una actuación muy esperada ya que no se sabía lo que pasaría con el al final debido a que ha sufrido un ataque de pánico escénico.

Kiko Hernández y La Guardia Telecinco Ambos han cantado 'Cuando brille el sol'. Una actuación que se ha llevado numerosos elogios, y es que el colaborador parecía uno más de la banda. Además, ha sacado su lado más sexy quitándose la chaqueta que llevaba.

Rocío Carrasco y Henry Méndez Telecinco Al ritmo de 'Mi reina' la hija de Rocío Jurado lo ha dado todo junto a Henry Méndez.

Lydia Lozano y Efecto Pasillo Telecinco 'Pan y mantequilla' ha sido la canción que ha cantado la colaboradora y con la que ha terminado arrasando. La energía con la que ha cantado ha provocado que el público quiera pedirle otra.

Carmen Alcayde y Ptazeta Telecinco Carmen Alcayde ha sorprendido a todos rapeando al ritmo de 'Mami' y sacando su lado más sexy.

Adela González y Vicky Larraz Telecinco 'No controles' ha sido la canción que han cantado para hacer tiempo mientras el público votaba cuál había sido su actuación favorita.

Jorge Javier y Samantha Hudson Telecinco 'Hazme el favor' ha sido la canción que ha cantado el presentador sorprendiendo a todos con su voz.

