las personas que arroparon a rocío carrasco en la apertura del museo de rocío jurado

Su relación con su familia más mediática está totalmente rota y ninguno de los miembros de ella han acudido a la inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona. Ni tampoco ninguno de sus hijos. Pero, ¿qué apoyos tuvo Rocío Carrasco en la inauguración del Museo de La Más grande? Pues bien, aunque no tiene relación con Amador Mohedano -ni con el de su exmujer Rosa Benito- ni su tía Gloria. Tampoco con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. Sí, tiene relación con otros miembros de la familia Jurado más desconocida, como algunas de las primas de su madre, que no dudaron en acogerla y arroparla en este gran día.

Rocío Carrasco también contó con el apoyo de su inseparable marido Fidel Albiac, que se mostró de lo más cariñoso con su mujer, aunque evitó pasar en el photocall. Otro de los grandes apoyos, a pesar de su ausencia en la boda de su hijo, fue Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos acudió como reportera de 'Sálvame' y luego se fotografió junto a Miguel Poveda.

La que no estuvo presente por motivos laborales fue Terelu Campos, que arropó desde el plató de 'Viva la vida' a su amiga. Y es que, el programa contó con Pilar Vidal para hacer su conexión en directo y no con la hija mayor de la presentadora.

También estuvo acompañada por, Luis Mario Aparcero, el Alcalde de Chipiona con quien se ha fundido en un emotivo abrazo delante de las cámaras.

En el photocall, también ha posado acompañada del director David Valldeperas y la periodista Ana Isabel Peces.

El Maestro Joao también fue otro de los grandes apoyo de la hija de Rocío Jurado y no dudó en acudir a la inauguración del Museo.

