Este dos de julio de 2022, el esperado museo de Rocío Jurado, que acogerá sus pertenencias y decenas de recuerdos, abrirá por fin sus puertas en Chipiona (Cádiz). Una cita para la que Rocío Carrasco ya ha aterrizado en Jerez de la mano de su marido, Fidel Albiac. Juntos han salido sonrientes de la estación de tren rodeados de unos amigos con los que han cogido un coche que les llevará a la ciudad natal de 'La más grande'. Sonriente aunque visiblemente cansada del viaje, Rocío Carrasco ha atendido a las agencias presentes y a los fans con quienes se ha hecho fotos nada más llegar. "Espero una noche maravillosa y estar a la altura", aseguraba la andaluza quien destacaba que "he invitado a los míos: quienes han podido han venido y quienes no, no han podido venir", sin entrar a valorar qué pasará en caso de que llegue alguien de su "familia mediática": "Lo importante es que se abra".

Una inauguración de la que Rocío Carrasco será la auténtica protagonista, por primera vez en mucho tiempo en la localidad que vio creer a la artista. "Siento una gran responsabilidad, no tengo miedo, pero sí espero estar a la altura de lo que ella habría esperado", ha asegurado la hija de La más grande durante su visita a 'Viernes Deluxe', donde ha dado todos los detalles sobre la que será la apertura más esperada en la localidad gaditana de los últimos años, y es que, tras las peleas familiares, este museo ha tardado 16 años en ver la luz en un camino largo y tortuoso por el que ha atravesado toda la familia generando todo tipo de conflictos entre ellos.

Rocío Carrasco ha explicado en el plató del 'Deluxe' que durante este tiempo ha tenido que soportar verse señalada como la responsable de los retrasos en la apertura, negando que así fuera: "ha habido muchos problemas administrativos, trabas y comportamientos que no deberían haber sucedido que ya se verán. Pero lo único importante es que después de 16 años se abra". Problemas que no empeñarán la felicidad que vivirá este sábado: "para mi es un día de máxima felicidad porque estoy haciendo lo que ella quería".

Más allá de la familia, el Ayuntamiento también se está volcando en la realización del museo, que se encuentra actualmente en un recinto provisional hasta que se construya e inaugure el teatro municipal de la Avenida de Regla. Además, se está diseñando una ruta turística en torno a la figura de Rocío Jurado por la localidad con entre 9 y 12 puntos de interés para unificar las que ya se realizan.

Por ahora, se espera que más de 500 invitados acudan a la inauguración del museo, entre los que destacan la familia de los Mohedano y Carrasco, y las Campos: "Todas 'Las Campos' están invitadas porque son mi familia", ha asegurado. Eso sí, habrá ausencias de Ortega Cano, Gloria Camila, Amador y Gloria Mohedano y Rosa Benito, quienes ya han mostrado sus dudas ante la invitación: "es día de compartir con mi gente un sueño, a pesar de que no esté toda la familia".

Los fans de 'La más grande' podrán disfrutar, por menos de 10€ según publican algunos medios, en primera persona de muchos objetos clave de la vida personal y profesional de la cantante: objetos personales, vestidos, el piano de cola de la finca de Yerbabuena, una réplica del monumento de la artista o su mítico coche Mercedes descapotable.

