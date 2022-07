Nacho Palau ha decidido recorrer el puente de las emociones de 'Supervivientes'. Un momento muy especial en el que ha recordado a sus hijos y cómo fue su dura separación con Miguel Bosé. El superviviente no ha podido evitar derrumbarse al hablar de su separación y ha reconocido que se siente "culpable" de todo lo que ha terminado sucediendo entre ellos. Tras esto, ha sorprendido al desvelar qué significa para él la palabra "amor".

"Actualmente para mí es una palabra: Cristian, una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel", ha indicado. Una bonita forma con la que ha querido reconocer que actualmente se encuentra muy feliz tras haber conseguido rehacer su vida junto a una nueva persona.

Telecinco

El superviviente ha indicado que quería aprovechar este momento para "darle su sitio" a su novio, dejando claro todo lo que significa para él. "Es un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y que aprovecho para decirle que estoy agradecido por todo lo que está haciendo por mí y por mi familia", ha confesado visiblemente emocionado al hablar de él.

Nacho Palau ha confesado que si no fuese por su actual pareja "nada de esto hubiese sucedido" y ha querido enviarle un mensaje con el que le ha recordado lo especial que es para él. "Lo adoro y lo quiero muchísimo y espero durar muchos años más con él si puede ser", ha indicado.

Telecinco

Sin duda, un emotivo momento que se ha producido tras recordar los momentos que vivió con Miguel Bosé, confesando que pese a todo sigue teniéndole un gran cariño, confesando que le gustaría poder dejar todo lo sucedido atrás para tener una buena relación por el bien de sus hijos.

Kiko Matamoros desvela más datos

Kiko Matamoros ha confesado que él ya sabía que mantenía una relación con esta persona, y es que ha reconocido que estuvieron hablando de ello durante el tiempo que fueron amigos en Honduras. De hecho, no ha dudado en dar más datos, asegurando que se conocieron cuando Nacho Palau todavía estaba con Miguel Bosé. "Él trabajaba para la productora de Miguel y allí se conocieron", ha indicado.

Telecinco

Una afirmación que el sobrino de Nacho Palau ha confirmado pero dejando claro que la relación entre ellos surgió mucho más tarde. "Mi tío conoció a Cristian cuando este trabajaba en la productora de Miguel Bosé. Pero su historia comenzó cuando Nacho y Miguel ya estaban separados", ha recalcado.

